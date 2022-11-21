Эксперты рассказали, чем заменят льготную ипотеку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Программа льготной ипотеки завершится 31 декабря 2022 года, на фоне этого до конца года ожидается всплеск спроса на данный вид кредита, сообщает Life.ru.

Директор управления новостроек компании "Инком-недвижимость" Валерий Кочетков отметил, что те, кто планировал купить квартиры в 2023 году, придут на рынок в текущем году в попытке оформить ипотеку под 7%, под 1% или 0,1%. За счет этого спрос подскочит примерно на 60%, считает эксперт.

Он прогнозирует два сценария развития в начале следующего года. Первый подразумевает, что Банк России жестко отменит всю льготную ипотеку, и тогда спрос упадет на 80%. Со временем покупатели адаптируются к новым ставкам, к прежним показателям уровень спроса уже не вернется.

По второму сценарию ЦБ РФ не отменит льготную ипотеку полностью, а предложит другие варианты. В этом случае тоже будет провал, поскольку в любом случае до конца года вырастет спрос будущего квартала. В то же время падение спроса будет не таким глубоким – лишь на 30–40% в начале следующего года. Кроме того, адаптация к новым условиям произойдет уже к концу февраля.

Кочетков рассказал, что сейчас для поддержания спроса девелоперы вместе с банками разрабатывают новые предложения для покупателей. К примеру, появилась альтернатива субсидированной ипотеке от застройщика – траншевая ипотека. Она предлагает, что клиент сначала получает 5% от кредита и выплачивает эту сумму, а остальная часть выдается за два месяца до ввода дома в эксплуатацию.

За счет этого в течение 1,5–2 лет у заемщика будет комфортный минимальный платеж по ипотеке. Это удобно для тех, кто снимает жилье или планирует продать старую недвижимость для досрочного погашения кредита.

Руководитель отдела ипотечного кредитования ГК "Гранель" Юлия Судакова считает, что действие госпрограммы льготной ипотеки очень важно продлить, поскольку в экономике сохраняется сложная ситуация и внешние факторы продолжают негативно влиять на спрос. По ее словам, доступная ипотека – это единственная возможность для многих получить собственное жилье.

По мнению Судаковой, после ухода льготной ипотеки рынок будет вынужден адаптироваться к новым условиям. Среди возможных альтернатив льготной ипотеке она назвала семейную ипотеку, а также обновленные субсидированные программы, траншевую ипотеку.

Владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский полагает, что рынок недвижимости в начале будущего года ожидают перемены, однако по его мнению, они связаны с геополитической обстановкой и общей неопределенностью. В то же время тем, кто собирается покупать квартиру или ИЖС, он советует делать это сейчас.

Лазовский напомнил, что девелоперы новостроек уже дают скидки до 20–30% на апартаменты, в сегменте ИЖС в среднем снизили цены на 5%. Также готовятся акционные новогодние предложения.

"Сейчас можно сделать выгодную покупку, особенно если искать точечные интересные истории", – считает бизнесмен.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что дополнительные меры поддержки первичного рынка жилья не ожидаются. Относительно решения продлить льготную ипотеку на жилье в новых домах замглавы Минфина заявил, что программа будет закрыта 31 декабря. В то же время Моисеев допустил расширение льготной ипотеки на вторичный рынок жилья для жителей новых территорий России.

Российский кабмин продлил действие семейной ипотеки до июля 2024 года. Председатель правительства Михаил Мишустин отмечал, что действие семейной ипотеки продлевается по поручению главы государства.

Сообщалось, что эта мера позволит купить собственное жилье большому количеству семей. Так, в 2023 году ипотеку под 6% оформят более 150 тысяч семей. Общий объем займов будет равен примерно 1 триллиону рублей.

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