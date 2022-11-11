В Госдуме оценили предложение отказывать в ипотеке из-за долга по алиментам

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Москвой 24 назвала избыточным предложение отказывать в выдаче ипотеки из-за долга по алиментам.

Ранее с подобной инициативной выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, если у гражданина в финансовой истории есть крупная задолженность по алиментам, то для одобрения кредита это должно быть "пожизненным негативным фактором". Свое обращение депутат адресовал главе Минфина Антону Силуанову.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Я думаю, что это избыточная норма. Понятно, что если ипотечное кредитование, значит, у этого человека уже есть новая семья. Но почему новая семья тоже должна страдать? Это уже замкнутый круг.

Светлана Бессараб напомнила, что в настоящее время для злостных неплательщиков алиментов уже действует ряд ограничений. Они направлены на самого виновника ситуации, а не на его новую семью.

"Особенно хорошо действует запрет выезда за границу. Есть вариант запрета управлять транспортным средством, кроме тех, кто зарабатывает с использованием транспортного средства. Помимо этого, считаю, что все остальное избыточно", – подчеркнула депутат.

Ранее юрист Евгений Крылов предупредил, что мобилизованные граждане не освобождаются от уплаты алиментов. По его словам, сумма будет вычитаться из денежного довольствия военнослужащего.



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