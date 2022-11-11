15:49Общество
В Госдуме оценили предложение отказывать в ипотеке из-за долга по алиментам
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Москвой 24 назвала избыточным предложение отказывать в выдаче ипотеки из-за долга по алиментам.
Ранее с подобной инициативной выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, если у гражданина в финансовой истории есть крупная задолженность по алиментам, то для одобрения кредита это должно быть "пожизненным негативным фактором". Свое обращение депутат адресовал главе Минфина Антону Силуанову.
Светлана Бессараб напомнила, что в настоящее время для злостных неплательщиков алиментов уже действует ряд ограничений. Они направлены на самого виновника ситуации, а не на его новую семью.
"Особенно хорошо действует запрет выезда за границу. Есть вариант запрета управлять транспортным средством, кроме тех, кто зарабатывает с использованием транспортного средства. Помимо этого, считаю, что все остальное избыточно", – подчеркнула депутат.
Ранее юрист Евгений Крылов предупредил, что мобилизованные граждане не освобождаются от уплаты алиментов. По его словам, сумма будет вычитаться из денежного довольствия военнослужащего.
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