Юрист рассказала, как отсудить как можно больше алиментов у бывших мужей

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Женщины должны доказать платежеспособность бывших мужей, чтобы отсудить у них как можно больше алиментов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на сотрудницу Центра семейного права Людмилу Александрову.

Юрист пояснила, что многие мужчины пытаются скрыть свой реальный доход, чтобы платить меньше алиментов. Суду же необходимо доказать, что он скрывает свой реальный доход.

"Например, если взята ипотека, то супруг при ее получении в обязательном порядке предоставлял банку документы о своем финансовом положении. <...> Также стоит, по возможности, собирать чеки по платежам, скриншоты переводов и вообще любых финансовых операций, которые смогут доказать суду, что реальные доходы вашего супруга разнятся с заявленными", – рекомендовала Александрова.

Эксперт добавила, что женщина, в случае успеха, сможет претендовать не на один прожиточный минимум на ребенка, а на три или пять. При этом Александрова уточнила, что бывают случаи с гораздо большими суммами алиментов.

Ранее адвокат Ольга Сулим рассказала, что некоторые люди во время развода используют определенные методы и способы для сокрытия имущества. По ее словам, ряд супругов готовятся заранее к разводу, переписывая недвижимость на другого человека. Также можно поступить с автомобилем и банковским депозитом. Кроме того, некоторые могут продать ценное имущество и хранить деньги, вырученные за него, в наличном виде.



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