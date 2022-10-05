Эксперт рассказала о причинах внезапного желания развестись

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С помощью резкого желания развестись один из супругов может манипулировать партнером или шантажировать его, заявила клинический психолог медицинского центра Verba Mayr Юлия Рязанова. По ее мнению, подобные внезапные решения от своей пары следует тщательно проанализировать.

"Бывает, что на самом деле супруг или супруга не хотят уходить из семьи. А разводом пугают, чтобы добиться определенных уступок от партнера. Это, как правило, шантажно-манипулятивное поведение", – отметила Рязанова в разговоре с "Лентой.ру".

Эксперт считает, что в подобные момент лучше не драматизировать и обсудить все недомолвки в спокойной атмосфере. Угрозы развода приводят одного или обоих партнеров к стрессу, что может затронуть и детей, подчеркнула Рязанова.

По ее мнению, у всех есть свои способы бороться со стрессом из-за развода.

"Необходимо понять, что развод – длительный процесс, который включает в себя юридическую, экономическую и эмоциональную составляющую", – отметила эксперт.

В основном, считает Рязанова, наибольшую боль от бракоразводного процесса переживает тот, кто не был его инициатором. Часто такие люди наоборот старались улучшить обстановку в семье.

Эксперт порекомендовала попытаться наладить моральное равновесие. По ее мнению, следует перенаправить стресс и тревогу в деятельность. Также помочь успокоиться смогут близкие люди и специалисты, заключила Рязанова.

Ранее адвокат Ольга Сулим рассказала, что во время бракоразводного процесса некоторые пользуются способами для сокрытия имущества и доходов. Чаще всего они пытаются утаить информацию о жилье, переписывая его на других людей. Также некоторые могут продать ценное имущество и хранить деньги, вырученные за него, в наличном виде.



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