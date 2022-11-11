В ГД призвали отказывать в выдаче ипотеки из-за крупного долга по алиментам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничивать для должников по алиментам возможность в получении ипотеки. Об этом сообщает RT.

"Прошу вас рассмотреть инициативу, включающую в перечень гарантированного отказа для одобрения ипотечного кредита наличие немотивированного долга по алиментным выплатам", – указал парламентарий в обращении на имя главы Минфина Антона Силуанова.

Депутат заявил, что наличие крупной алиментной задолженности в финансовой истории гражданина должно стать "пожизненным негативным фактором" для одобрения кредита. От этого предлагается рассчитывать и итоговый процент выплат.

По словам Виталия Милонова, сейчас задолженность по алиментам не является поводом для отказа в оформлении ипотечного или иного кредита, несмотря на то, что банки внимательно изучают банковскую историю клиента.

Ранее правительственный портал "Объясняем.рф" разъяснил, что из жалования граждан, призванных по частичной мобилизации, будут вычитаться алименты.

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