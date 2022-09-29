Алименты будут вычитать из выплат мобилизованным

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Алименты будут вычитаться из жалования призванных в рамках частичной мобилизации граждан. Об этом сообщается на правительственном портале "Объясняем.рф".

"Военнослужащему полагается денежное довольствие, часть которого будет регулярно перечисляться в качестве алиментов", – указано на сайте.

Ранее сообщалось, что граждане России, которые проходили военную службу в другом государстве, не будут освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации. Даже при условии военной службы в другой стране гражданин РФ все еще находится в запасе ВС РФ и может быть мобилизован, если имеет военно-учетную специальность.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь те, кто имеет боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.



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