Стало известно, могут ли мобилизовать служивших за границей граждан РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Граждане России, которые проходили военную службу в другом государстве, не будут освобождены от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает телеграм-канал портала "Объясняем.рф".

Там отметили, что даже при условии военной службы в другой стране, гражданин РФ все еще находится в запасе Вооруженных сил России и может быть мобилизован, если имеет военно-учетную специальность.

Ранее сообщалось, что фермеров могут призвать в рамках частной мобилизации на общих основаниях, даже если хозяйство останется без обслуживания. Кроме того, артисты, у которых нет брони и отсрочки по здоровью, могут подпасть под призыв.

На портале рассказали, что россияне, состоящие на учете в психоневрологическом диспансере, мобилизации не подлежат. Помимо этого, граждане России, инфицированные ВИЧ, также не могут быть призваны.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Необходимая экипировка будет предоставляться мобилизованным

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