Состоящих на учете в психдиспансере не будут призывать в рамках мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россияне, состоящие на учете в психоневрологическом диспансере, мобилизации не подлежат, сообщается на портале "Объясняем.рф".

Кроме того, не подлежат мобилизации граждане России, инфицированные ВИЧ.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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