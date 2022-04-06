В России предложили начать выплачивать алименты обоим родителям

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Госдума может принять закон "О внесении изменений в статьи 89 и 90 Семейного кодекса РФ", предлагающий выплату алиментов двум родителям. Об этом сообщает газета "Известия".

Супруги в течение трех лет со дня рождения общего ребенка имеют право требовать предоставления алиментов в судебном порядке в случае отказа от материальной поддержки и отсутствия соглашения об уплате алиментов.

В настоящее время добиться алиментов может только женщина, однако согласно судебной практике в последние годы растет число случаев, когда место жительства ребенка определяется с отцом.

"Мужчина уже имеет право на получение больничного листа, а также и на оплачиваемый декретный отпуск. Поэтому это просто правовой пробел, который мы устраняем", – подчеркнула глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Юрист по семейному праву Евгения Кочерян призвала учитывать ряд обстоятельств при подготовке проекта. По ее словам, нужно обратить внимание на возможности по воспитанию, вовлеченность отца в этот процесс и половую принадлежность ребенка.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий право отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, пройти профессиональное переобучение. В настоящее время такое право есть только у женщин, а также у людей предпенсионного возраста и тех, кто состоит на учете в службах занятости.

