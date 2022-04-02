Почему родителям не стоит спорить о воспитании в присутствии детей

Смотреть в одну сторону и действовать заодно – золотое правило родителей в воспитании детей. Ситуация, когда мама запрещает, а папа разрешает, чаще всего ни к чему хорошему не приводит. Как взрослым научиться взаимодействовать? Почему не надо выяснять отношения в присутствии ребенка? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Современные родители признают, что большая часть споров и разногласий в семье вертится вокруг воспитания детей. Действовать единым блоком, сохраняя при этом собственное мнение, взрослым весьма сложно. Мы все разные.

Чаще всего на первых порах молодые матери и отцы руководствуются теми принципами воспитания, которые передали им их родители. Другого опыта у них пока нет. Причем установки мамы могут радикально отличаться от папиных. Со временем в семье вырабатывается единая линия, но периодически противоречия мешают процессу воспитания, вбивая клин между родителями и нервируя детей.

Допустим, мать настаивает на том, чтобы сын вовремя садился за уроки, не списывал ответы из интернета. В свою очередь, отец не видит большой беды, если школьник схватит двойку за несделанное домашнее задание. Мол, он не ботаник, да и учатся не для оценок, а ради знаний. Отпрыск оказывается на перепутье.



С одной стороны, от ребенка требуют соблюдать некие правила, необходимые для всех, а с другой – этих установок, оказывается, можно не придерживаться, потому что папа считает, что ничего страшного не случится.



Мама доказывает свою правоту, и в данном случае вполне справедливо. Отец, посмеиваясь, обесценивает ее слова. Особой пользы не будет, если сын или дочь станут свидетелями такой дискуссии.

Потом "за кадром" папа вполне может сказать маме: "Знаешь, эта двойка за домашнюю работу ничего не значит. Главное, чтобы он все схватывал и усваивал". То же самое касается режима питания и сна – других важных составляющих жизни детей.



В детстве, когда вырабатываются навыки будущей взрослой жизни, лучше не сбивать верные ориентиры собственными разногласиями. Иначе лишенный четких инструкций ребенок со временем начнет увиливать от своих прямых обязанностей, а к словам родителей будет относиться легкомысленно.

Например, дочь постоянно не убирает за собой со стола, не моет посуду и не говорит спасибо за готовый завтрак. Отец, в семье которого было принято, чтобы девочки хлопотали по хозяйству и ценили чужой труд, делает ей замечание. Но мама тут же берет дочурку под крыло, заявляя, что школьница и без того загружена, а поэтому может и не утруждать себя работой по дому. В итоге девочка не придает значения словам отца, тот обижается, между родителями проскакивает черная кошка, а мать в будущем даже может не рассчитывать на систематическую помощь по дому.



На фоне таких локальных стычек накапливаются взаимные обиды. Плохо, когда, решая избавиться от противоречий, родители начинают громко спорить в присутствии детей, переходят на личности и даже отчитывают друг друга.



Возможно, причина в том, что взрослые сами не могут найти общий язык, на котором должны что-то объяснить ребенку. Следовательно, и маленький человек не в состоянии понять, чего от него хотят и как ему поступить.



Психологи считают, что порой разногласия в воспитании детей возникают вовсе не потому, что точки зрения мамы и папы не совпадают. Со временем во взаимоотношениях взрослых накапливается так много обид и непонимания, что они готовы сами противоречить друг другу даже в самых простых вопросах. Тогда отчаянные попытки одной стороны достучаться до сына или дочери могут вызвать раздражение у другой.



Если ребенок не реагирует на слова матери или отца, потому что знает, что кто-то другой всегда вступится, беспомощный родитель чаще всего срывается на крик, раз уж все способы защиты от непослушания исчерпаны. В таких ситуациях другая сторона может обратить гнев на раскричавшегося партнера. В итоге следствие (крик) порицается, а причина (непослушание) отодвигается на задний план и не считается чем-то важным. Справедливое требование одного родителя отменяется другим. Ребенок остается в мире, где под ногами нет твердой почвы. Он не знает, кого слушать и в какую сторону идти.

Взрослым следует решать свои проблемы так, чтобы они не смешивались с процессом воспитания. Дети одинаково дорожат и мамой, и папой. Отсутствие уважения между ними делает мир ребенка похожим на игрушечную пирамидку, из которой вытащили стержень, и она развалилась. Каждое резкое слово, сказанное кем-то из родителей в адрес другого, в конечном счете бьет по детям. Об этом надо помнить, когда захлестывают эмоции.

Способов взять себя в руки много: сосчитать до десяти, выйти в другую комнату, попить воды, мысленно сказать "стоп". Самый действенный – представить, как сжимается сердце маленького человека, когда его любимые взрослые смотрят друг на друга как на врага.