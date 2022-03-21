Почему современные дети не хотят помогать родителям по дому

Любая мама мечтает о том, чтобы дети активно помогали ей по дому. Однако в реальности многим родителям не удается даже заставить отпрысков собирать школьный портфель. Как приучить ребенка к домашнему труду? До какого возраста можно обходиться без помощи малышей? Мешают ли учебе уборка и мытье посуды? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Современные родители по разным причинам стараются не нагружать детей обязанностями по дому. Об этом взрослые сами с легкой грустью беседуют между собой, считая, что упустили момент, когда нужно давать отпрыскам домашние поручения. При этом опыт прежних лет, когда малыши хлопотали по дому с детского сада, кажется современным мамам и папам слишком суровым.

По их мнению, карапузы должны играть, наслаждаться детством и ходить на развивающие занятия, а не терять время с тряпкой в руках. Когда дети идут в школу, аргументов против домашних дел прибавляется. На первый план выходят уроки, занятия в секциях и кружках. Родители сетуют, что в таком круговороте не остается времени на банальное мытье посуды, а свободное время нужно использовать только для отдыха. Они берегут детей от лишних дел, а подростки перекладывают на взрослых даже свои личные обязанности.

Представители старшего поколения недовольны избалованными чадами. Они в тысячный раз вспоминают, как ходили после уроков за хлебом и молоком, пылесосили квартиру и мыли посуду. Но потом, вздыхая, развешивают в шкафу школьную форму детей и внуков, подбирают с пола фантики и вытирают со стола крошки, оставленные отпрысками. В итоге в том, что малыши не приучены к труду, взрослые в основном винят только себя.

Полноценному трудовому воспитанию мешает не только желание оградить подрастающее поколение от лишних обязанностей. Очень часто родители не хотят поручать детям домашние дела, потому что им проще все сделать самим. Получается, что малыши пропускают целые этапы развития, необходимые для взросления.



Мы с умилением смотрим, как годовалый карапуз копирует наши действия, изображая уборку или глажку. Но когда он подрастает и просит тряпку, чтобы вытереть пыль, многим проще прикрикнуть на него – "не мешай", чем смотреть, как ребенок неловкими движениями оставляет на мебели разводы. Родители стараются свести к минимуму проблемы, но не задумываются о том, что таким образом отбивают у детей охоту к труду.

Между тем, когда малыш делает первые шаги, никто не ждет от него спортивных рекордов, родители радуются малому и с воодушевлением считают каждый несмелый шажок большой победой. Так почему бы столь воодушевленно не поддерживать первые попытки детей сделать что-то самостоятельно?

Едва ребенок садится в детском стульчике, он пытается сам орудовать ложкой. Не стоит отказывать ему в этом стремлении. Конечно, на первых порах не обойдется без испачканной одежды и перевернутых тарелок, но это временное явление. Дети быстро учатся и приобретают навыки самостоятельности.

Запаситесь терпением и в тот момент, когда малыш пытается сам одеваться. Да, родителям проще самим натянуть на карапуза курточку и шапку. Но лучше дать ребенку возможность самостоятельно осваивать процесс. Он быстро наловчится справляться со своей одеждой.



По словам моей знакомой, матери двоих детей, когда несколько лет назад ее маленькая дочь во время генеральной уборки бралась за пылесос, она не отказывала ей в этом. Конечно, женщина знала, что малышка будет долго возиться с уборкой, а потом за ней многое придется переделывать. Но мы же не выводим за ребенка буквы, когда он учится писать. Любые навыки нарабатываются с опытом.

Моя приятельница поддерживала дочку и в том случае, если девочка хотела, например, приготовить салат. Ребенок сомневался, хорошо ли получится, но мама говорила, что будет рада любому результату. В итоге повзрослевшая дочь активно помогает по дому, находит время для отличной учебы и занятий вокалом, а у матери появилось больше свободного времени.

Если ребенок не горит желанием что-то делать и отмахивается от поручений, психологи советуют закрепить за ним конкретную зону ответственности. Абстрактное "маме надо помогать" звучит расплывчато, а входят в привычку только постоянные обязанности. Самые маленькие должны подбирать разбросанные по полу игрушки. Детям постарше стоит поручать мытье посуды и уборку своей комнаты.

С 10–12 лет мальчиков можно отправлять со списком в магазин за продуктами. Будущим мужчинам имеет смысл выполнять посильную работу на даче – копать землю, убирать обрезанные ветки плодовых деревьев. Пусть поначалу результат будет не таким блестящим, как у взрослых, но мы тоже когда-то учились труду. Теперь – наша очередь учить.