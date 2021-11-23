Можно ли избежать ругани с детьми из-за домашней работы

Ситуация, когда мать охрипла, домочадцы оглохли, а соседи выучили басню наизусть, вошла в анекдоты. Хорошо, если родителям она знакома только в качестве шутки. Увы, совместные посиделки за домашней работой, сопровождающиеся криками и руганью, далеко не редкость. Почему же родители кричат на школьников? Об этом рассуждала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Казалось бы, уроки – основная обязанность каждого ученика, его зона ответственности. Счастливы мамы, не ведающие, что творят в тетрадках их отпрыски, получающие при этом "хорошо" и "отлично". Однако, как показывает практика, поводы покричать на своих детей находятся и у них. Что уж говорить о неуспевающих учениках.

Психологи отмечают, что у многих детей существует барьер, мешающий им делать уроки без промедления. Даже самостоятельные отличники грешат тем, что затягивают выполнение домашней работы, откладывая ее на последний момент. Соблазн велик – компьютерные игры, прогулки во дворе, просмотр фильмов. Если у ребенка нет склонности к самодисциплине или он не живет в строгих рамках дополнительных занятий, то родительского грома и молнии в определенный момент не избежать. По признанию взрослых, чаще всего они кричат на детей, требуя, чтобы школьники своевременно открыли учебники и тетради.

Психологи советуют взять себя в руки и проанализировать, почему ребенок не спешит за рабочий стол. Возможно, тут виноват внутренний страх перед количеством уроков. Домашнее задание представляется чем-то большим, зловещим и неясным, к чему боязно даже подступиться.



Специалисты советуют в таких случаях применять принцип дробления основной задачи на части. Например, предложить ребенку для начала выполнить упражнения по русскому языку, а к другим урокам приступить через час. Как правило, школьники втягиваются в процесс сразу, как только вывели в тетради слова "Домашняя работа".



Потом многие даже забывают о предложенном перерыве – начало положено. О том, что впереди еще несколько предметов, они уже не задумываются, а методично выполняют все задания одно за другим, до победного конца.

После нескольких неудачных призывов сесть за рабочий стол не имеет смысла выходить из себя и кричать на весь дом. Не только дети, но и мы, взрослые, испытываем трудности с погружением в работу. Вспомните, как в выходной не хочется браться за уборку или ехать в магазин за продуктами. Лучше поговорить по душам с ребенком, не желающим садиться за уроки прямо сейчас. Можно честно признаться, что многие проходили через это, привести примеры из своей жизни. Лично я перестала откладывать некоторые дела в долгий ящик лишь после того, как устроилась на работу в службу оперативной информации одной из газет, где времени на раскачку не было. Привычка сразу браться за дело осталась и здорово выручает в любой жизненной ситуации.



Напомните ребенку пословицы "Под лежачий камень вода не течет", "Работа не волк – в лес не убежит" и мудрость, приписываемую Наполеону Бонапарту, – "Нужно ввязаться в бой, а там видно будет". Достучаться до сознания проще, чем каждый раз срываться на крик. Важно также мотивировать ученика. Напомнить, что чем быстрее он сделает уроки, тем раньше выйдет гулять или займется своим хобби. Это гораздо лучше, чем целый день жить с мыслью, что над тобой дамокловым мечом висит домашняя работа.

Самый, что называется, запущенный вариант – коллективный труд над задачниками, когда мама присутствует при подготовке уроков. Уж сколько раз твердили миру, что домашние задания – для ученика, а не для родителя, но взрослые по-прежнему выбирают игру "мы до ночи делали уроки". Этот церемониал требует совместного чтения задания и контроля за каждой буквой и запятой. Главная опасность в том, что наблюдатель никогда не будет доволен результатом. Со стороны все кажется не так хорошо, как хотелось бы. Претензии к зачеркнутой букве или неверному количеству пропущенных клеточек вынудят дотошную мать разразиться бурными замечаниями.

В некоторых семьях дети вынуждены под неусыпным контролем взрослых сначала полностью выполнять домашние задания в черновиках, а потом скрупулезно переписывать готовые решения в тетрадь. Погоня за идеалом требует большой отдачи. Подготовка уроков затягивается, нервы взрослых на взводе, а дети боятся поставить лишнюю закорючку.



Многие вчерашние школьники с содроганием вспоминают родительские вопли и бесконечные переписывания. Как правило, повзрослев, они дают своим чадам полную свободу действий, считая, что на ошибках учатся, а без помарок в тетради не обходится ни один ученик.



Пожалуй, самые громкие крики раздаются, когда взрослые объясняют новый материал детям, пропускающим занятия в школе. По какой причине эмоции выходят из берегов, гадать не приходится. Дети чаще всего не понимают суть родительских объяснений. Чем громче кричит взрослый, тем меньше, что называется, доходит до ребенка. Странным образом ту же тему школьники прекрасно усваивают на уроке под ровную речь единственной на 30 ребятишек учительницы.

Профессионалы связывают это с тем, что многие из нас объясняют что-то новое с позиции знающего человека, уже усвоившего материал. Это немудрено, ведь взрослый уже проходил предмет в школе, вузе и, может, даже связан с ней по работе. Педагогический талант не штамп. Без него не обойтись.



Родители порой кричат, потому что не способны объяснить задачу или правило, заходят в тупик и чувствуют свое бессилие. Надо успокоиться и войти в положение человека, незнакомого с темой. Представьте, что вы объясняете прохожему, как, например, найти дорогу от метро до поликлиники. Рассказывая, где лучше свернуть, вы не опустите моменты, которые вам, как местному жителю, кажутся очевидными. Нет, вы дотошно "разжуете" всю информацию. По такому же алгоритму можно выстроить подачу новой темы ребенку.

Не помешает также представить, что вы и сами в первый раз видите материал учебника и придумать простые вопросы с позиции ничего не знающего человека. Ответы на них будут эффективным объяснением.

Грозный окрик только на первый взгляд кажется самым коротким путем к эффективной работе ученика, побуждающим к действию. Да и срабатывать он будет только в младших классах, пока ребенок не готов противостоять взрослому. Дальше сладить с подростком будет не так просто. Лучше вовремя найти с чадом общий язык, разумно сочетая строгость и доверительное отношение к школьнику, чтобы домашняя работа не была ни для кого не в тягость.

