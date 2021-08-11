Почему современные родители не учат детей делиться

В детстве каждый из нас слышал: "Надо делиться!" Многие современные дети тоже растут, руководствуясь этим правилом. Многие, но не все. Почему же родители не учат этому своих детей и стоит ли настаивать на том, чтобы ребенок раздавал другим малышам свои игрушки? Об этом размышляет журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Все, что в песочнице, – общее. Этот негласный закон прежних лет в последнее время стал обрастать поправками. По мнению некоторых родителей, вовсе не обязательно учить детей делиться со сверстниками. Например, Маша не должна давать Кате свою красивую формочку, а Петя сам решает, можно ли Грише сесть на его велосипед. Почему делиться своими вещами стало неактуально? У современных родителей на этот счет разные мнения.

"Почему ребенок должен давать свою игрушку кому-то, пусть даже и на время? Папа же не делится своим компьютером. Да и мама не носит дорогую кожаную сумку по очереди с подружкой", – рассуждают одни. Такие взрослые уверены, что у ребенка с малых лет должно быть развито чувство собственности, а необходимость давать свои вещи другим нарушает его права, заставляет нервничать и переживать.

Другие родители сами чувствуют себя некомфортно, когда с игрушками их малышей играют чужие дети. И не только потому, что свой ребенок, набычившись, ждет, когда ему вернут лопатку или машинку. Мамы опасаются момента, когда перед уходом домой придется забирать игрушки. Порой это превращается в целую драму: чужой малыш плачет, вцепившись в безделушку, свой тоже ревет, полагая, что с игрушкой придется расстаться навсегда. И обязательно попадаются родители, которые не считают нужным давить на свое чадо, долго пытаются дипломатично договориться с ним, задерживая владельцев.

А некоторые мамы вообще стараются не вмешиваться, отдавая ситуацию на откуп хозяевам игрушки или считая, что дети сами разберутся. Родители, не желающие наживать лишних проблем, велят своим малышам играть своими зайчиками и мишками единолично.



Зорко следят за своим добром и те взрослые, которым выпало однажды угодить в неприятную ситуацию, когда чужие непоседы ломали данные на время игрушки. В таких случаях не все считают нужным даже извиниться. И тогда родители "пострадавшей стороны" принимают радикальное решение: не подпускать никого к вещам своего ребенка.



Есть и еще одно немаловажное обстоятельство: психологи считают, что до трех лет дети не способны делиться своими вещами. Малыши не понимают, что отдают свое на время, а не навсегда. И родители, зная об этом, не настаивают на щедрости, полагая, что навыки коллективной игры придут со временем. Как же поступить, чтобы не вырастить жадину и эгоиста, но и не воспитать мягкотелого мямлю?



Опытные родители советуют не настаивать, заставляя малыша делиться, если тот не желает. И уж тем более под рев обиженного чада не следует отнимать его игрушку и передавать другому ребенку со словами "жадина" или "мне стыдно за твое поведение". Надо ли быть хорошим для других в ущерб своим близким?

И отчитывать малыша прилюдно тоже неверно. Попробуйте отвести его в сторону и спокойно объяснить, что на детской площадке принято обмениваться игрушками, потому что у всех детей они разные, а другим ребятишкам интересно поиграть с тем, чего у них нет. Можно привести примеры того, как взрослые одалживают друг другу на время разные вещи. Например, папа дал дяде Юре удочку, а тетя Катя одолжила маме видеоняню для младшего брата.



Когда малыш упорно не желает никому давать свои игрушки, а сам играет с чужими, можно даже увести его с площадки, объяснив, что вам неловко оставаться здесь в такой ситуации. Если не форсировать события, действовать терпеливо и не подгонять карапуза под стандарты, то все придет само собой.



Нельзя забывать, что у ребенка должны быть вещи, которые принадлежат только ему. И такие предметы он имеет полное право никому не давать, если ими дорожит, а вы опасаетесь за их сохранность. Малыш должен уметь говорить "нет", защищая свои личные границы. Когда он вырастет, ему пригодится это умение при выстраивании отношений с другими людьми. Например, если возникнут сомнения, давать ли деньги в долг малознакомому или ненадежному человеку. Или соглашаться ли из вежливости на дружескую встречу, когда на работе завал или дома требуется присутствие и помощь.

Существуют и ситуации, когда по негласному кодексу обязательно следует делиться. Например, одолжить игрушку другу, который пришел на площадку с пустыми руками. Угощать товарищей по команде после тренировки. Без разговоров одолжить однокласснику лишнюю ручку, если требуется, поделиться на уроке пластилином, цветной бумагой или карандашами. Оплатить приятелю или подружке проезд в автобусе, когда те забыли проездной и деньги. Дать почитать книжку, которая нужна по школьной программе. Разрешить другому позвонить со своего телефона родителям, если возникла такая необходимость. Если в аналогичных ситуациях выручили вашего ребенка, то научите его, что за оказанную услугу надо вежливо благодарить.

На детской площадке и за школьной партой ребенок получает первые уроки сопереживания, щедрости, умения выручать людей и работать в команде. Этот запас навыков и знаний малыш возьмет с собой во взрослую жизнь.

