Из-за чего мальчики вырастают в маменькиных сынков

Зачем мы чрезмерно опекаем сыновей, не думая, как они будут жить потом? Почему мужчины остаются маменькиными сынками и подкаблучниками? О чем надо задуматься родителям, чтобы мальчик вырос самостоятельным? Ответы на эти и другие вопросы ищет мать двоих сыновей и журналист Евгения Бородина.



Умный, добрый, заботливый, надежный – это далеко не полный перечень качеств, которые мы хотели бы видеть в своих мужьях. Идеальный супруг в нашем представлении должен помогать нам по хозяйству, участвовать в воспитании детей, приносить продукты из магазина и, конечно, обеспечивать безопасность и материальное благополучие семьи. Откуда берутся такие совершенные существа? Они не прилетают с других планет и не покупают все эти выдающиеся качества в специализированных магазинах. Настоящими мужчинами их воспитывают с детства.

Конечно, мы выбираем спутника жизни, мечтая об идеале. Но кому-то вместо уверенного в себе и надежного главы семейства достается изнеженный маменькин сынок, не способный самостоятельно решать проблемы. Такой муж житейские заботы перекладывает на жену или постоянно обращается за помощью к родителям. А может тихо исчезнуть после рождения ребенка, потому что взрослая жизнь с ее заботами о других не для него...

"Хочешь идеального мужчину? Вырасти его сама!" – говорят разочарованные в мужьях женщины и берутся за дело. Кому-то это действительно удается, а кто-то потворствует тому, чтобы мальчик рос маменькиным сынком.

Замечали, наверное, как мальчик бежит налегке вприпрыжку рядом с мамой или бабушкой, которая несет его ранец и мешок с обувью? "Он и так устает в школе, а портфель такой тяжелый! У него большие нагрузки. Пусть отдохнет, еще наносится". Не эта ли женщина потом понесет на себе проблемы великовозрастного сына?..

В автобусе или в вагоне метро мальчик лет 10–12 плюхается на свободное место, а мама зависает над ним, держась за поручень? Бинго! У нее все шансы вырастить маменькиного сынка.



Как-то в районной поликлинике мне рассказали о выпускниках школ, которые приходят за справками для поступления в вузы. Большинство парней стучатся в медицинский кабинет в сопровождении мам. Родительница присаживается к столу терапевта со словами: "Мы поступаем в университет..." А сын маячит за ее спиной. На вопросы врача, адресованные юноше, как правило, отвечает мама. По словам медиков, видимо, из таких подростков вырастают мужчины, которые потом приходят на прием с женами. Тут уже с врачом общается супруга: "Мы заболели, у нас была высокая температура". А в стороне стоит и согласно кивает муж – этот взрослый мальчик, так и не сумевший стать мужчиной.

Конечно, трудно определить, что именно скажется на будущем ребенка, но желание подстелить соломку на всех поворотах его жизненного пути точно не сослужит хорошую службу. Излишняя опека лишает самостоятельности, делает человека инертным. Начинается все в раннем детстве, когда ребенок только пытается делать что-то сам. Например, берется за ложку или пытается одеваться. Некоторые мамы оказываются не готовы к тому, что их малыш способен самостоятельно съесть пюре, убрать игрушки или надеть штанишки, он ведь только недавно в люльке лежал!.. И по инерции кормят, убирают, одевают. Когда ребенок подрастает, ситуация повторяется на другом уровне: с уроками, самостоятельной дорогой в школу, приготовлением еды, принятием решения о том, куда пойти учиться.

Излишне заботливые мамы не доверяют детям. Или боятся принять то, что мальчики все-таки растут и взрослеют. Но матери смотрят на них с позиции родителей малыша, которому "пока рано". И тянут на себе обязанности детей, помимо своих.

Как сделать, чтобы ориентирами мальчика в жизни стали не мамина юбка, отцовский диван и любимый планшет? Не надо бояться давать сыну самостоятельность! Делегировать некоторые домашние обязанности ему можно, еще когда он мал и во всем подражает взрослым, берет с них пример, горит желанием помогать родителям. Мужчины, не способные разогреть себе обед, вырастают из мальчиков, за которыми мыли посуду.



Не стоит просиживать совместные томительные часы за уроками и собирать за сына портфель. На ошибках учатся, в том числе приноравливаются исправлять их, а также находить выход из сложных ситуаций и принимать самостоятельные решения. Мальчику очень важно заниматься спортом. Не только потому, что физически сильный, подготовленный парень отличается от рыхловатых сверстников прекрасной формой и может постоять за себя. Спорт – это одна из немногих областей жизни, где к детям не относятся как к нежным тюльпанам, а воспитывают в них характер и целеустремленность, приучают к дисциплине и порядку. В спортивную секцию сына обязательно стоит отвести, если он растет без отца.

Из своей речи лучше убрать местоимение "мы" в отношении школьника. "Мы написали контрольную". "Мы окончили начальную школу". "Мы ходим в волейбольную секцию". То, что казалось милым, когда мальчик был малышом, теперь вызывает ироничную усмешку окружающих.

Откровенно говоря, словосочетание "мой ребенок", сказанное в частном разговоре о сыне-подростке, тоже звучит довольно странно. Порой моложавые мамы бравируют, именуя ребенком детку с 46-м размером ноги. Но чаще всего родительницы называют отпрыска так на полном серьезе. Конечно, можно возразить, что ребенком, согласно законодательству, несовершеннолетний считается до достижения им возраста 18 лет. В официальных инстанциях это слово прозвучит уместно, а в других случаях лучше называть наследника по имени или говорить про него "мой сын".

Говорят, что старшие братья быстро взрослеют. Возня с малышами учит их заботиться о слабых, помогать взрослым. Фактически мальчики, общаясь с карапузами, получают первые отцовские навыки.

Доверяйте папам. С отцами всегда интересно, плюс они не так трясутся над сыновьями, как мамы. Они помнят, как сами были мальчиками в те далекие времена, когда вместо мягкого противоударного покрытия во дворе росла трава. И знают, что лучший подарок пацану – велосипед со множеством скоростей и быстрый скейт. Прекрасно, когда мальчик что-то мастерит с отцом или отправляется с ним в поход, где никто не беспокоит постоянными просьбами протереть руки влажными салфетками и надеть защищающий от солнца головной убор.

Часто дети слышат от родителей сакраментальную фразу "тебя не спрашиваю". Так вот, их все-таки надо спрашивать, с ними нужно разговаривать. Фраза "можно посоветоваться?" магически действует на всех – на начальника, чиновника, маму, свекровь. Вы словно подчеркиваете значимость собеседника, признавая, что доверяете его мнению. Для детей это тоже важно. Вы и сами удивитесь тому, что ваш сын может не только принимать решения для себя, но и быть вашим хорошим советчиком.