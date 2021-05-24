Цветы жизни: почему мы забываем о себе ради семьи

Почему работающим мамам не хватает на себя времени и денег? Где они находят скрытые резервы? И как постараться не махнуть на себя рукой? Ответы на эти и другие вопросы вместе с читательницами ищет журналист, мама двоих детей Евгения Бородина.



Наша жизнь соткана из стереотипов. Например, что замужние женщины, матери детей, не заботятся о себе, не следят за новинками моды и с утра до вечера говорят только о детских подгузниках и выпускных экзаменах. Другой стереотип распространяется на девушек, у которых "тикают часики". Мол, свободные от семьи и детей барышни выбирают лак для ногтей в тон цветочкам на юбке, регулярно ходят на шопинг, а вечера проводят в кофейнях. В каждой шутке есть доля правды. Может, в реальности все не столь категорично, но в чем-то близко к истине.

Как-то раз, в те стародавние времена, когда меня еще не называли мамой, мы с подружками договорились встретиться в кафе. Одна приятельница, мать двоих маленьких детей, пришла на встречу без маникюра. Почему-то запомнилось – просто ногти, обработанные пилкой, с предательски наползающей кутикулой. Не скажу, что это меня потрясло, но где-то в глубине души шевельнулась мысль: а почему она не успела сделать такую необходимую вещь, это же недолго?

Спустя годы я смотрю на подобные вещи под другим углом. Дети идут в школу в отглаженных рубашках – да, это важно. Я перед выходом из дома не нахожу для себя ничего приличнее, чем дежурные джинсы и футболка, – ничего, обойдусь. Не успела собрать праздничный стол в свой день рождения, потому что до вечера просидела в музыкальной школе? Не страшно. Обойдемся тортом. Плох такой подход или и так сойдет, я разберусь потом, когда дети подрастут и дадут мне больше свободы.

Общественное мнение порой не щадит женщин, загруженных, помимо работы, домашними делами и уходом за детьми. Свободные от быта дамы не понимают, как можно быть настолько занятой, чтобы пожертвовать долгожданной встречей одноклассников, походом в бассейн или интенсивным уходом за собой. "Из ваших отношений ушла романтика", – выговаривают подружки приятельнице, которая обмолвилась, что попросила мужа не дарить цветы 8 Марта, пока ребенку не куплен новый письменный стол.

Да, семейная жизнь меняет сознание. Все дело в том, что мамы, чтобы все успеть, научились расставлять приоритеты. Например, когда приходится заботиться не только о себе, но и о других, перед выходом на работу женщины наводят марафет не полчаса, как когда-то, а 5–10 минут. Некоторые жертвуют полноценным завтраком, чтобы вовремя отвести детей в сад или школу. И почти все ради домашних дел "откусывают" время от полноценного сна.

Для кого-то букет, например, – это оценка статусности, изящный знак внимания. А вот самоотверженные мамы невольно прикидывают, сколько детской одежды можно купить вместо охапки цветов. Букет – это хорошо. Красивый, долго не вянет. Но один букетик – это толстовка, а два – пара кроссовок.

Практичная родительница зачастую избавляется от лишних расходов. Например, не пойдет краситься в салон – дома это сделать гораздо дешевле. И батарея косметических средств на туалетном столике год от года становится все скромнее не потому, что женщина решила махнуть на себя рукой. Просто когда в семье появляются дети, спонтанные покупки совершаются реже.



И все-таки не стоит перешагивать ту грань, за которой женщина перестает жить для себя и постоянно приносит себя в жертву другим. Не надо стесняться просить помощи у домочадцев. А чтобы не затеряться в бесконечном потоке дел, их лучше систематизировать. Для этого стоит вспомнить школьные годы и составить себе режим дня, синхронизированный с детским распорядком. Часть обязанностей можно делегировать детям. Например, с 7 лет ребенок в состоянии сам вымыть за собой тарелку и чашку, в 8–9 – убрать со стола и вынести мусор, а в 10 сходить в магазин за продуктами и пропылесосить квартиру. Такая помощь только кажется незначительной, но очень экономит время вечно занятой маме.

Не зря субботы называют папиным днем. В полных семьях женщины стараются общение с детьми в этот выходной делегировать мужу, а сами подгоняют дела, запущенные за неделю. Уборка, глажка, ревизия школьно-письменных принадлежностей... Практичные мамы в этот день отправляют в стирку школьную и спортивную форму, чтобы подготовить ее к новой учебной неделе. Оптимально заранее составить на каждый день и наряды для себя, чтобы по утрам, перед выходом из дома, не терять время на поиск вещей.

В выходные лучше сделать основные закупки продовольствия и бытовой химии, чтобы на неделе забегать в магазин только за скоропортящимися продуктами и хлебом. Каждый день надо стараться делать что-то для ухода за своей внешностью, помимо снятия макияжа и нанесения дневного и ночного крема. Например, сегодня это увлажняющая маска для лица, завтра – подтягивающая, а послезавтра втираем в волосы оливковое или кокосовое масло.

Есть необходимые меры для ухода за собой, пренебрегать которыми не стоит, как бы вы ни были загружены. Например, не может хорошо выглядеть женщина с немытыми волосами. Необходимо регулярно следить за руками. Пусть на салон не хватает времени или денег, но раз в неделю следует браться за маникюрный набор. Крем для рук должен всегда быть на виду. Заниматься йогой и стоять в планке тоже можно в домашних условиях. Пусть по 15 минут, но каждый день.

Надо стараться так организовать свой день, чтобы лечь спать до полуночи. После того как засыпают дети, есть соблазн посидеть за чашкой чая, посмотреть фильм или пообщаться в соцсетях. Лучше отказаться от этих удовольствий в пользу здорового сна.

Наряжайтесь. Дети должны видеть маму нарядной. Ходите в театры, музеи и галереи. Это можно делать и с детьми, если их не с кем оставить. А запланированная генеральная уборка подождет. И по крайней мере раз в месяц отправляйтесь на шопинг – одна, без детей и мужа. Купите себе что-то очень нужное или совершенно бесполезное, не жалея о потраченных деньгах.

