Врачи объяснили, как отличить аллергию от ОРВИ

Пышное разнотравье и цветущие сады не всем в радость. Весенняя пора добавляет хлопот мамам, дети которых страдают поллинозом. Малыш чихает, страдает от насморка и трет глаза, а встревоженная мама, не подозревая об аллергии, задается вопросом, где ребенок мог простыть. Рассказываем, как отличить сезонную аллергию от простуды.



Вирус или аллергия?

Специалисты сетуют, что часто даже доктора принимают поллиноз за банальное проявление ОРВИ и лечат пациентов соответственно. Как отличить аллергию от вируса? Врач аллерголог-иммунолог, педиатр Анна Сурженко обращает внимание на то, что поллиноз у детей, чаще всего, проявляется в возрасте 4-6 лет. Аллергия обычно не сопровождается повышением температуры, хотя в редких случаях может подниматься и до 37,5.

Среди распространенных признаков – зуд носа и глаз, насморк и чихание. Как правило, у детей, страдающих от поллиноза, есть (или были в прошлом) проблемы с кожей – так называемая пищевая аллергия. Также стоит сделать выводы, если родители или близкие родственники ребят подвержены атопическому дерматиту, поллинозу, аллергии на шерсть животных или страдают от астмы.

Страна березового ситца

По словам врача аллерголога-иммунолога, педиатра Юлии Буниной, главный аллерген весеннего поллиноза в Москве – береза. "Люди, чувствительные к пыльце, реагируют на белки, содержащиеся в пыльце березы. Похожие белки содержатся и в пыльце других растений (ольха, орешник, дуб, вяз, бук), а также в некоторых овощах, ягодах и фруктах (яблоки, груши, вишни, персики, абрикосы, нектарины, морковь и другие). Поэтому у аллергиков на березу зачастую встречается и реакция на пыльцу других растений, а также на сырые овощи и фрукты", – поясняет педиатр.

Зуд во рту, неприятные ощущения, реже отек кожи и крапивницу (реакцию на некоторые сырые фрукты и овощи) специалисты называют оральным аллергическим синдромом.

"Помимо симптоматического лечения очень эффективный метод борьбы с поллинозом при аллергии на березу и некоторые другие растения – лечение с помощью аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Его суть в том, что посредством введения малых доз аллергена в течение длительного периода времени достигается привыкание к аллергену (толерантность), – рассказывает иммунолог-аллерголог. – Такое лечение можно проводить детям с 5 лет. Нужно заранее сделать кожное тестирование и анализ крови на специфические антитела IgE к белку березы. Проводится такая иммунотерапия с декабря по июнь, обычно в 2-5 курсов ежегодно. Чаще всего используются раствор с аллергеном в виде капель под язык".



Битва с пыльцой

Опытные мамы, которые сталкиваются с проблемой не первый год, обычно начинают готовиться к сезону цветения заранее.

"Как минимум следует за 14 дней до предполагаемого сезона цветения начинать прием антигистаминных средств, антилейкотриеновых препаратов, – поясняет Анна Сурженко. – Надо минимизировать контакт ребенка с пыльцой в течение 2-3 недель: не открывать окна, не выезжать на природу, не гулять в парках и по возможности сократить время нахождения вне помещения в сезон поллинации".

Врач подчеркивает, что для прогулок наиболее благоприятна дождливая погода, так как пыльца под действием дождя оседает. Причем имеет смысл после променада отправить одежду в стирку и выкупать малыша, чтобы удалить остатки пыльцы, которая могла осесть на теле.

"Очень важно обеспечить барьерную защиту слизистой носа ребенка от попадания аллергенов, а также обеспечить их выведение, если контакт уже произошел, – говорит Анна Сурженко. – Нос малыша можно промыть аптечными спреями. Для облегчения симптомов заложенности носа, ринореи и проявлений конъюнктивита врач назначит антигистаминные препараты. Также дополнительно показано применение солевых растворов на основе морской воды, которые эффективно увлажняют слизистую и способствуют выведению аллергенов со слизистой носа".