Врачи рассказали, как действовать аллергикам после закрытия Турции

В Сети появилась петиция на имя Владимира Путина с просьбой возобновить авиасообщение с Турцией. Ее создали родители детей, которые страдают от аллергии. По их словам, Турция была одним из немногих мест, где удавалось укрыться в период бурного цветения. Разбираемся, можно ли уберечься от обострения аллергии в условиях временных ограничений.



"Помогите нашим детям"

Автор петиции Оксана Грачева указывает, что в Турции аллергики всех возрастов могли не только отдохнуть на море. Поездка была спасением от астмы, отека Квинке и других форм аллергии.

"В этом году у нас перебронь с того года Турции, полностью в наши даты, мы были очень рады, что уедем, вот уже прямо собирали вещи, и тут Турция закрывается. А мы не знаем других вариантов, куда ехать, и довольно страшно менять на что-то другое, я не знаю, как отреагирует ребенок", – рассказала Грачева телеканалу Москва 24.





из петиции на имя президента РФ Помогите, пожалуйста, нашим детям! Оставьте хотя бы часть регулярных авиарейсов до Анталии!

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович отметил, что аналогичные Турции направления есть. Но сейчас они или слишком дорогие, или приобрести путевку туда практически невозможно.

"Из таких бюджетных вариантов я бы назвал прежде всего Грецию, Кипр, Марокко, Египет. С Египтом разрешение есть, но нет разрешения на полеты на курорты Красного моря, люди все-таки хотят не просто где-то отсидеть в жаре в бункере, они на море хотят. Поэтому в Египет рейсы есть, но в Каир", – пояснил Канторович.

Ранее об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Решение было принято на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в этих странах. Ограничения коснулись чартерных и почти всех регулярных рейсов, которые были запланированы с 15 апреля до 1 июня.



Бегством от наводнения в пожар?

Аллерголог-иммунолог Надежда Логина рассказала Москве 24, что, по ее мнению, в России укрыться от аллергенов практически негде. Однако бушующий в Турции коронавирус на сегодняшний день представляет более серьезную угрозу, считает специалист.





Надежда Логина аллерголог-иммунолог Потенциальная поездка за границу, если эпидобстановка этого не позволяет, чревата намного более серьезными последствиями, чем сезонная аллергия. Заражение коронавирусной инфекцией будет представлять опасность не только собственному здоровью и жизни, но и окружающих.

"Кроме того, далеко не все люди могли позволить себе в сезон цветения уезжать за границу. Вместе с тем мы справляемся с этой ситуацией ежегодно", – добавила она.

В данный момент концентрация пыльцы березы в Москве пока еще очень низкая, комментирует Логина. При этом концентрация пыльцы клена уже повышена.

"После того как пройдет обострение аллергии у лиц с непереносимостью пыльцы деревьев, начнется аллергия на пыльцу злаковых трав. А затем на пыльцу сорных трав. То есть потенциально сезон обострения аллергических заболеваний начался в апреле, а заканчивается поздней осенью. Не могут же люди с аллергией по полгода проводить за границей", – рассуждает собеседница Москвы 24.

Логина подчеркнула, что аллергию вне сезона цветения можно и нужно лечить. Главное в этой ситуации – вовремя обратиться к грамотному специалисту.





Надежда Логина аллерголог-иммунолог Если пациент в любом возрасте наблюдается у аллерголога или хотя бы заранее обратится к врачу, он получит все необходимые рекомендации по профилактике обострения. Современные препараты позволяют предупредить тяжелые проявления обострения аллергии и избежать проблем. А затем вне сезона уже провести необходимое лечение.

Она добавила, что опасные для жизни и здоровья человека реакции на аллергены при соблюдении всех необходимых рекомендаций случаются крайне редко. Чаще среди осложнений встречаются приступы сезонной бронхиальной астмы.

Аллерголог-иммунолог Надежда Логина напомнила, как действовать аллергикам в сезон обострения. При аллергии на пыльцу деревьев необходимо исключить из рациона орехи, яблоки (особенно красные сорта), косточковые плоды (вишню, черешню, сливу и прочие), морковь и березовый сок. В сезон цветения чаще проводить влажную уборку и проветривать помещение. На окна и форточки лучше натянуть специальные сетки. Кроме того, следует носить одежду с длинными рукавами, по приходе домой менять ее и принимать душ. По возможности уменьшить пребывание в местах, где много цветущих растений. Также не рекомендуется проводить плановые оперативные вмешательства, инструментальные обследования и профилактические прививки.



Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 согласился, что для детей-аллергиков бушующий в Турции коронавирус гораздо опаснее реакции на пыльцу березы. По его словам, практику поездок от аллергенов к COVID-19 можно сравнить с "бегством от наводнения в пожар".

"Практика поездок за рубеж из-за аллергических реакций действительно есть. Другое дело, что это далеко не для всех. Подавляющее большинство случаев можно подавить на месте, используя медикаментозную терапию и профилактику. Здесь просто нужен грамотный врач, и проблема будет решена", – заявил он.





Алексей Водовозов врач-терапевт высшей категории В очень редких случаях с тяжелыми проявлениями аллергии, которые не купируются вообще ничем, рекомендуется поменять место жительство. Но на все время, а не на сезон цветения. Он все-таки длинный.

В подавляющем большинстве случаев аллергии возможно подобрать необходимую терапию и варианты лечения, указал эксперт. Кроме того, российские специалисты продолжают разрабатывать вакцины от популярных аллергенов, указывает терапевт.

Например, в конце марта 2021 года в Институте иммунологии ФМБА России рассказали о разработке вакцины для лечения аллергии на пыльцу березы. Ее также будут применять для лечения перекрестной пищевой аллергии, которую вызывают яблоки и некоторые виды орехов.