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16:58

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Врачи рассказали, как действовать аллергикам после закрытия Турции

Угроза задохнуться? Необходима ли аллергикам Турция в период цветения
туризм общество

В Сети появилась петиция на имя Владимира Путина с просьбой возобновить авиасообщение с Турцией. Ее создали родители детей, которые страдают от аллергии. По их словам, Турция была одним из немногих мест, где удавалось укрыться в период бурного цветения. Разбираемся, можно ли уберечься от обострения аллергии в условиях временных ограничений.

Фото: depositphotos/MarcinSl1987

"Помогите нашим детям"

Автор петиции Оксана Грачева указывает, что в Турции аллергики всех возрастов могли не только отдохнуть на море. Поездка была спасением от астмы, отека Квинке и других форм аллергии.

"В этом году у нас перебронь с того года Турции, полностью в наши даты, мы были очень рады, что уедем, вот уже прямо собирали вещи, и тут Турция закрывается. А мы не знаем других вариантов, куда ехать, и довольно страшно менять на что-то другое, я не знаю, как отреагирует ребенок", – рассказала Грачева телеканалу Москва 24.

Помогите, пожалуйста, нашим детям! Оставьте хотя бы часть регулярных авиарейсов до Анталии!
из петиции на имя президента РФ

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович отметил, что аналогичные Турции направления есть. Но сейчас они или слишком дорогие, или приобрести путевку туда практически невозможно.

"Из таких бюджетных вариантов я бы назвал прежде всего Грецию, Кипр, Марокко, Египет. С Египтом разрешение есть, но нет разрешения на полеты на курорты Красного моря, люди все-таки хотят не просто где-то отсидеть в жаре в бункере, они на море хотят. Поэтому в Египет рейсы есть, но в Каир", – пояснил Канторович.

Ранее об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Решение было принято на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в этих странах. Ограничения коснулись чартерных и почти всех регулярных рейсов, которые были запланированы с 15 апреля до 1 июня.

Фото: depositphotos/benedamiroslav

Бегством от наводнения в пожар?

Аллерголог-иммунолог Надежда Логина рассказала Москве 24, что, по ее мнению, в России укрыться от аллергенов практически негде. Однако бушующий в Турции коронавирус на сегодняшний день представляет более серьезную угрозу, считает специалист.

Потенциальная поездка за границу, если эпидобстановка этого не позволяет, чревата намного более серьезными последствиями, чем сезонная аллергия. Заражение коронавирусной инфекцией будет представлять опасность не только собственному здоровью и жизни, но и окружающих.
Надежда Логина
аллерголог-иммунолог

"Кроме того, далеко не все люди могли позволить себе в сезон цветения уезжать за границу. Вместе с тем мы справляемся с этой ситуацией ежегодно", – добавила она.

В данный момент концентрация пыльцы березы в Москве пока еще очень низкая, комментирует Логина. При этом концентрация пыльцы клена уже повышена.

"После того как пройдет обострение аллергии у лиц с непереносимостью пыльцы деревьев, начнется аллергия на пыльцу злаковых трав. А затем на пыльцу сорных трав. То есть потенциально сезон обострения аллергических заболеваний начался в апреле, а заканчивается поздней осенью. Не могут же люди с аллергией по полгода проводить за границей", – рассуждает собеседница Москвы 24.

Логина подчеркнула, что аллергию вне сезона цветения можно и нужно лечить. Главное в этой ситуации – вовремя обратиться к грамотному специалисту.

Если пациент в любом возрасте наблюдается у аллерголога или хотя бы заранее обратится к врачу, он получит все необходимые рекомендации по профилактике обострения. Современные препараты позволяют предупредить тяжелые проявления обострения аллергии и избежать проблем. А затем вне сезона уже провести необходимое лечение.
Надежда Логина
аллерголог-иммунолог

Она добавила, что опасные для жизни и здоровья человека реакции на аллергены при соблюдении всех необходимых рекомендаций случаются крайне редко. Чаще среди осложнений встречаются приступы сезонной бронхиальной астмы.

Аллерголог-иммунолог Надежда Логина напомнила, как действовать аллергикам в сезон обострения. При аллергии на пыльцу деревьев необходимо исключить из рациона орехи, яблоки (особенно красные сорта), косточковые плоды (вишню, черешню, сливу и прочие), морковь и березовый сок. В сезон цветения чаще проводить влажную уборку и проветривать помещение. На окна и форточки лучше натянуть специальные сетки. Кроме того, следует носить одежду с длинными рукавами, по приходе домой менять ее и принимать душ. По возможности уменьшить пребывание в местах, где много цветущих растений. Также не рекомендуется проводить плановые оперативные вмешательства, инструментальные обследования и профилактические прививки.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в разговоре с Москвой 24 согласился, что для детей-аллергиков бушующий в Турции коронавирус гораздо опаснее реакции на пыльцу березы. По его словам, практику поездок от аллергенов к COVID-19 можно сравнить с "бегством от наводнения в пожар".

"Практика поездок за рубеж из-за аллергических реакций действительно есть. Другое дело, что это далеко не для всех. Подавляющее большинство случаев можно подавить на месте, используя медикаментозную терапию и профилактику. Здесь просто нужен грамотный врач, и проблема будет решена", – заявил он.

В очень редких случаях с тяжелыми проявлениями аллергии, которые не купируются вообще ничем, рекомендуется поменять место жительство. Но на все время, а не на сезон цветения. Он все-таки длинный.
Алексей Водовозов
врач-терапевт высшей категории

В подавляющем большинстве случаев аллергии возможно подобрать необходимую терапию и варианты лечения, указал эксперт. Кроме того, российские специалисты продолжают разрабатывать вакцины от популярных аллергенов, указывает терапевт.

Например, в конце марта 2021 года в Институте иммунологии ФМБА России рассказали о разработке вакцины для лечения аллергии на пыльцу березы. Ее также будут применять для лечения перекрестной пищевой аллергии, которую вызывают яблоки и некоторые виды орехов.

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