Родители детей-аллергиков попросили возобновить авиасообщение с Турцией

Родители аллергиков просят выпустить детей в Турцию
Родители детей, которые страдают от аллергии, создали петицию с просьбой возобновить авиасообщение с Турцией. Подписи под документом поставили более 600 человек.
Уточняется, что данное направление было одним из немногих с подходящим климатом для детей. В Москве в настоящее время увеличилась концентрация пыльцы в воздухе. Однако спрятаться от аллергена в других городах России не получится: береза растет по всей стране.
Автор петиции Оксана Грачева рассказала, что приостановка авиасообщения лишила возможности спасти ее десятилетнюю дочь от астмы, отека Квинке и других форм аллергии.
"В этом году у нас перебронь с того года Турции, полностью в наши даты, мы были очень рады, что уедем, вот уже прям собирали вещи, и тут Турция закрывается. А мы не знаем других вариантов, куда ехать, и довольно страшно менять на что-то другое, я не знаю, как отреагирует ребенок", – прокомментировала Грачева.
Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и адаптологии МИ РУДН Наталья Татаурщикова отметила, что цветение опасно не только для детей, но и для взрослых.
"Эта реакция является воспалительной. И объем воспалительной реакции может быть совершенно разный: от банального насморка до риносинусита, когда затрагиваются пазухи, до конъюнктивита. Самое неприятное – это, конечно, приступы удушья и бронхиальная астма", – добавила Татаурщикова.
При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович подчеркнул, что аналогичные Турции направления могут стоить достаточно дорого.
"Из таких бюджетных вариантов я бы назвал прежде всего Грецию, Кипр, Марокко, Египет. С Египтом разрешение есть, но нет разрешения на полеты на курорты Красного моря, люди все-таки хотят не просто где-то отсидеть в жаре в бункере, они на море хотят. Поэтому в Египет рейсы есть, но в Каир", – добавил Канторович.
Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня из-за участившихся случаев заражения коронавирусом.
Туристы, которые уже приобрели туры в Турцию, смогут перенести сроки поездки или подыскать равнозначные варианты по другим направлениям.
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