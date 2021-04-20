Россиянам рассказали о возможном снижении цен на авиабилеты на курорты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские авиакомпании планируют получить более 90 самолетов в 2021 году. Как рассказал ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко, этот излишек может привести к снижению цен на билеты на российские курорты.

При этом он отметил, что жилья на курортах в такой ситуации может не хватить всем желающим.

"Авиаперевозчики не найдут своего пассажира. Не потому, что он не готов лететь, а потому, что ближе к лету выяснится, что ему негде жить. Тогда цены на авиабилеты упадут", – пояснил Крамаренко в разговоре с газетой "Известия".

В свою очередь, исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев отметил, что сейчас не самое подходящее время для увеличения парка самолетов, так как объем перевозок не вышел на докризисный уровень.

Ранее стало известно о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что подобная мера поможет сохранить здоровье многим россиянам.

На сообщение оперативно отреагировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он заявил, что курорты Кубани смогут принять туристов со всей России.

После этого резко подскочили цены на отдых в Сочи. Стоимость турпутевок выросла на 112%.