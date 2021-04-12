Курорты Кубани смогут принять отдыхающих со всей России – губернатор

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Курорты Кубани готовы принять гостей со всей России. Такое заявление сделал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Мы готовы принимать гостей со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции", – цитирует Кондратьева РИА Новости.

Он уточнил, что сейчас в Краснодарском крае наблюдается положительная динамика по коронавирусу – количество выявленных случаев снижается. При этом курорты активно готовятся к началу высокого сезона, который в этом году стартует 1 мая.

Ранее стало известно о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что подобная мера поможет сохранить здоровье многим россиянам.