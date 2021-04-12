Аркадий Ротенберг является бенефициаром пяти санаториев в Крыму

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Аркадий Ротенберг планирует вложить около 15 миллиардов в реконструкцию пяти гостиничных комплексов южного берега Крыма, бенефициаром которых он является. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что речь идет о санаториях "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Жемчужина" и отеле "Дача Рахманинов".

По словам представителя бизнесмена, все санатории, кроме "Жемчужины", объединены в сеть "Курорты Крыма", в которой была группа сторонних инвесторов. Ротенберг стал одним из пайщиков закрытого паевого инвестиционного фонда "Терс".

Уточняется, что к лету бизнесмен станет единственным бенефициаром активов. Сейчас идет процесс переоформления документов.

Представитель также добавил, что в обновление инженерных сетей и техническое оснащение санаториев Ротенберг вложил около 300 миллионов рублей. Завершение всех работ запланировано на май 2024 года. Больше всего средств будет направлено в "Жемчужину" – 6 миллиардов рублей.

Ранее представитель предпринимателя Аркадия Ротенберга назвал его бенефициаром недостроенного объекта на мысе Идокопас в Геленджике.