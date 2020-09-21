Аркадий Ротенберг прокомментировал сообщения о счетах в банках США

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал бредом данные расследовательского проекта "Кассандра" о подозрительных транзакциях через лондонский банк Barclays. Об этом сообщает РБК.
Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что Аркадий и его брат Борис не имеют отношения и не вели расчеты через английские банки через компанию Ayrton, упоминаемую в отчете исследователей.
Эксперты проекта "Кассандра" подготовили документ, в котором были перечислены подозрительные финансовые операции. Они были выявлены в ходе отчета перед FinCEN.
Всего специалисты пометили 26 транзакций, которые могли иметь отношения к интересам Ротенбергов. В частности, в Barclays выделили финансовые операции компании Ayrton Development Limited, которую также сочли причастной к делам бизнесменов.
Помимо предполагаемых операций Ротенбергов, расследователи также выявили транзакции, связанные с миллиардером Олегом Дерипаской, экс-руководителем администрации Бориса Ельцина и советником президента Валентином Юмашевым, виолончелистом Сергеем Ролдугиным.
В конце июля Сенат США обвинили Ротенбергов в уклонении от санкций Вашингтона через рынок произведений искусства. Якобы по этим каналам бизнесмены выводили в Россию денежные средства – с 2014 года таким образом были перечислены почти 122 миллиона долларов.
В августе стало известно, что семья Ротенбергов возглавила рейтинг самых богатых семей России по версии Forbes. Их совокупное состояние оценили в 5,45 миллиарда долларов. При этом, в сравнении с 2014 годом, их общее состояние уменьшилось на 100 миллионов долларов.
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