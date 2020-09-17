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Журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших российских частных компаний. Изменений в топ-5 за год не произошло.

Возглавила рейтинг компания "Лукойл", которая за прошлый год заработала 7,841 триллиона рублей. Второе место занял "Сургутнефтегаз" с выручкой в 1,814 триллиона рублей. На третьем месте расположилась компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Она заработала 1,734 триллиона рублей.

Четвертое место в рейтинге занимает "Магнит", выручивший 1,369 триллиона рублей. Замыкает пятерку "Татнефть", которая заработала 932,3 миллиарда рублей.

Всего в рейтинг вошли 200 компаний, которые контролируют частные собственники.

В прошлом году участники рейтинга заработали суммарно 45,3 триллиона рублей. Самое большое представительство у торговли – 51 компания. Эта сфера выросла на 14,4%, причем среди компаний фиксировалось всего пять с отрицательной динамикой.

В конце августа стало известно, что список богатейших женщин России, по версии Forbes, снова возглавила президент компании Inteco Management Елена Батурина. Ее состояние по итогам первого полугодия 2020 года оценили в 1,3 миллиарда долларов.

