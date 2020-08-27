Батурина снова возглавила рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes

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Президент компании Inteco Management Елена Батурина по итогам I полугодия текущего года стала богатейшей женщиной России по версии журнала Forbes. Состояние россиянки оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

Второе место в рейтинге заняла генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием 1,1 миллиарда долларов. Третью строчку заняла дочь второго крупнейшего акционера компании "Лукойл" Леонида Федуна Екатерина Федун. Ее состояние оценивается в 700 миллионов долларов.

На четвертом месте находится Татьяна Ковальчук, которая совместно с супругом Юрием Ковальчуком контролирует 32,3% страховой компании "Согаз". Ее состояние – 600 миллионов долларов.

Пятерку лидеров замкнула экс-супруга владельца и президента французского футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева Елена Рыболовлева с состоянием 600 миллионов долларов.

По итогам прошлого года самой богатой россиянкой по версии Forbes стала основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук.

Тогда она обогнала прежде бессменного лидера Елену Батурину.