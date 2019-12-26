Названы самые разбогатевшие российские миллиардеры 2019 года

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Журнал Forbes составил список самых разбогатевших российских миллиардеров в текущем году. По данным издания, пять миллиардеров прибавили к своим состояниям 27 миллиардов долларов.

Первое место в списке занял Владимир Потанин, который за год увеличил свой капитал более чем на треть – почти 8 миллиардов долларов.

На втором месте расположился Леонид Михельсон. Прирост к его состоянию составил 5,9 миллиарда долларов.

Замыкает тройку лидеров списка совладелец крупнейшей независимой нефтяной компании России Вагит Алекперов. Его состояние за год увеличилось на 5,3 миллиарда долларов.

Ранее Forbes представил рейтинг самых богатых женщин России 2019 года. Лидером списка оказалась глава компании Inteco Management 56-летняя Елена Батурина. Ее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Вторую строчку рейтинга второй год подряд занимает генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, в 2019 году ее состояние составило миллиард долларов.

