Названы самые богатые женщины России 2019 года

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Журнал Forbes представил рейтинг самых богатых женщин России 2019 года. Эксперты оценили стоимость принадлежащих им активов, в том числе недвижимость и акции компаний.

Лидером списка оказалась глава компании Inteco Management, 56-летняя Елена Батурина. Она активно развивает свой бизнес за рубежом. Состояние Батуриной оценивается в 1,2 миллиарда долларов, в списке Forbes она сохраняет титул богатейшей женщины страны 14 лет подряд.

Вторую строчку рейтинга второй год подряд занимает генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук, в 2019 году ее состояние составило миллиард долларов.

Новичком рейтинга 25 богатейших предпринимательниц стала Татьяна Ковальчук – жена петербургского миллиардера Юрия Ковальчука. Вместе с мужем она владеет 49,9% капитала компании "Большой дом 9", которая контролирует часть акций "Согаза", и 2,4% банка "Россия". Состояние Ковальчук оценили в 600 миллионов долларов.

В пятерку богатейших женщин также вошли частные инвесторы Елена Рыболовлева и Ольга Белявцева. Forbes оценил их состояние в 600 и 550 миллионов долларов.

Ранее журнал Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта. Первое место занял бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев.