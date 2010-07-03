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Спорт

13:47

Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes

спорт

Фото: соцсети

Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве. Топ составило издание Forbes.

Подобный рейтинг составили впервые. Киберспортсменов оценивали по совокупности факторов: эксперты рассматривали денежную составляющую, результаты опроса в социальных сетях, а также давали собственную оценку.

В топ-3 рейтинга вошли также украинский игрок в дисциплине Countre-Strike: Global Offensive Александр S1imple Костылев и комментатор Виталий V1lat Костылев.

С сентября Роман Кушнарев, признанный самым влиятельным киберспортсменом, выступает в американском коллективе Evil Geniuses. За карьеру игрок заработал более миллиона долларов призовых.

Эксперты "Института развития интернета" ранее предлагали внести в школьную программу уроки по Dota 2 и FIFA. По их мнению, игры помогут детям развить реакцию и абстрактное мышление.

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