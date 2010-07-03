Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes

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Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве. Топ составило издание Forbes.

Подобный рейтинг составили впервые. Киберспортсменов оценивали по совокупности факторов: эксперты рассматривали денежную составляющую, результаты опроса в социальных сетях, а также давали собственную оценку.

В топ-3 рейтинга вошли также украинский игрок в дисциплине Countre-Strike: Global Offensive Александр S1imple Костылев и комментатор Виталий V1lat Костылев.

С сентября Роман Кушнарев, признанный самым влиятельным киберспортсменом, выступает в американском коллективе Evil Geniuses. За карьеру игрок заработал более миллиона долларов призовых.

Эксперты "Института развития интернета" ранее предлагали внести в школьную программу уроки по Dota 2 и FIFA. По их мнению, игры помогут детям развить реакцию и абстрактное мышление.