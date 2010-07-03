Группа "Сафмар" пригрозила судом журналу Forbes

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Группа "Сафмар" допустила возможность обращения в суд из-за публикации якобы недостоверных данных в журнале Forbes. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"11 октября 2019 года на сайте журнала Forbes была опубликована статья о якобы существующей долговой нагрузке группы "Сафмар" с безумной цифрой в размере 1 триллион рублей. Группа "Сафмар" официально заявляет: материал Forbes – это откровенная ложь и дискредитация группы. Ни одна из цифр, приведенных в статье, не соответствует действительности, а притянутое журналистами за уши объединение обязательств группы "Сафмар" и Микаила Шишханова намеренно создает лживое представление о реальном положении дел", – заявили в компании.

Также "Сафмар" заявила, что с этого момента прекращает любые контакты с Forbes до опубликования опровержения и извинений редакции в связи со статьей. Компания подчеркнула, что для нее важна ее деловая репутация, имидж и оценка деятельности со стороны бизнес-сообщества. Группа подчеркнула, что готова подать в суд на журнал.

В пресс-службе отметили, что неоднократно заявляли о том, что ни группа "Сафмар", ни ее основной владелец Михаил Гуцериев, не имеют отношения к долгам "Бинбанка" и "Рост Банка" и любым другим обязательствам их бывшего акционера Шишханова и бывших топ-менеджеров банков.

В пресс-службе добавили, что информация в статье Forbes основана на неназванных анонимных источниках и не имеет документальных подтверждений, а уточнение про 1 триллион рублей – это "плод воображения отдельных сотрудников" журнала.

В августе этого года Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании "УК Управление Инвестициями", управляющей пенсионными средствами НПФ "Сафмар", о взыскании более 7,1 миллиарда рублей с банка "ФК Открытие".

