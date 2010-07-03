Суд отклонил иск управляющего НПФ "Сафмар" к банку "Открытие" на 7,1 млрд руб

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Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании "УК Управление Инвестициями", управляющей пенсионными средствами НПФ "Сафмар", о взыскании более 7,1 миллиарда рублей с банка "ФК Открытие". Об этом сообщает ТАСС.

"В удовлетворении исковых требований отказать", – сказала судья.

Ранее банк "Открытие" в рамках данного процесса требовало признать недействительные оферты, на основании которых заявлено требование истцов. Иск был удовлетворен.

В марте суд заочно арестовал экс-главу банка "Открытие" Евгения Данкевича. Он обвиняется в растрате 34 миллиардов рублей. По данным следствия, Данкевич скрывается в Израиле. Его объявили в международный розыск. Экс-главе банка грозит до девяти лет тюрьмы за растрату в особо крупном размере в составе группы лиц.

В ЦБ отмечали, что многие операции "Открытие" проводило без полноценного анализа рисков, а топ-менеджеры незадолго до краха структуры выписали себе крупные бонусы.

