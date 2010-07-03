Forbes назвал крупнейшие частные компании России

11:57
11:57
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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
Forbes составил рейтинг из 200 самых быстро растущих компаний России. Темпы роста их выручки за 2018 год были трехзначными либо вплотную к этому приблизились.
В пятерку рейтинга попали две столичные компании по строительству жилья, а также две угледобывающие компании. Отмечается, что по итогам прошлого года экспорт угля из России вырос на 20 миллионов тонн. При этом цены на уголь сохранялись на экстремально высоком уровне.
Также в рейтинг попала одна компания по производству растительного масла и экспорту российского зерна. Специалисты связывают это c тем, что в сельскохозяйственном году, который завершился 30 июня 2018 года, Россия собрала рекордный урожай зерна (135,4 миллиона тонн) и экспортировала более 40 миллионов тонн пшеницы.
Ранее Forbes составил список богатейших россиян, опираясь на данные счетчика, отражающего состояние долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.
Первую строчку рейтинга занял Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в 26,2 миллиарда долларов. За день же его состояние увеличилось на 133 миллиона.
На второе место поднялся его партнер по "Новатэку" и "Сибуру" миллиардер Геннадий Тимченко. За день его состояние выросло на 268 миллионов долларов – до 22,1 миллиарда.
На третьей позиции – совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов с состоянием в 21,2 миллиарда. На четвертой строчке – Владимир Лисин и его 20,8 миллиарда, а замыкает пятерку Алексей Мордашов с 20,4 миллиарда долларов.
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