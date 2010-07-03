Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в 2019 году

Фото: ТАСС/EPA/DJ JOHNSON

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых исполнительниц в 2019 году. Первое место заняла Тейлор Свифт. За год певица заработала 185 миллионов долларов, а ее тур Reputation признали самым кассовым за всю историю США, сообщают "Дни.ру".

Вторая строчка в списке досталась Бейонсе. Ее годовой доход оценили в 81 миллион долларов. На третьем месте расположилась Рианна с 62 миллионами долларов заработка.

В топ-10 также вошли Кэти Перри, Пинк, Ариана Гранде, Дженнифер Лопес, Леди Гага, Селин Дион и Шакира.

При составлении рейтинга учитывались данные о доходах знаменитостей за период с июня 2018 года по июнь 2019 года до вычета налогов.

Ранее Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes. На втором месте оказалась участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер, на третьем месте – рэпер Канье Уэст.