Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:29

Трое россиян вошли в топ-10 богатейших людей Великобритании

за рубежом экономика финансы

08:29

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В десятку богатейших людей Соединенного Королевства вошли трое россиян. Рейтинг самых состоятельных налоговых резидентов Великобритании был опубликован газетой The Sunday Times.

Восьмую строчку в нем занял российский бизнесмен Алишер Усманов. Издание оценивает его состояние в 11,339 миллиарда фунтов стерлингов (14,73 миллиарда долларов). Отмечается, что предприниматель находился на том же месте в рейтинге и в прошлом году.

Помимо Усманова, в топ-10, по версии The Sunday Times, попал Роман Абрамович. Он стал девятым в списке с состоянием в 11,221 миллиарда фунтов (14,58 миллиарда долларов). Если годом ранее бизнесмен был на 13-й строчке, то сейчас поднялся сразу на четыре пункта.

Кроме того, в рейтинг впервые включили основателя "Альфа-группы" Михаила Фридмана, Он замкнул десятку с 10,9 миллиарда фунтов (14,1 миллиарда долларов),

Как пишет The Sunday Times, на первом месте в нынешнем рейтинге оказались индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя с состоянием в 22 миллиарда фунтов (28,5 миллиарда долларов). При этом Джим Рэтклифф, возглавлявший список в прошлом году, переместился на третью строчку с 18,15 миллиарда фунтов (23,58 миллиарда долларов).

Читайте также

за рубежом экономика финансы

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика