Трое россиян вошли в топ-10 богатейших людей Великобритании

В десятку богатейших людей Соединенного Королевства вошли трое россиян. Рейтинг самых состоятельных налоговых резидентов Великобритании был опубликован газетой The Sunday Times.
Восьмую строчку в нем занял российский бизнесмен Алишер Усманов. Издание оценивает его состояние в 11,339 миллиарда фунтов стерлингов (14,73 миллиарда долларов). Отмечается, что предприниматель находился на том же месте в рейтинге и в прошлом году.
Помимо Усманова, в топ-10, по версии The Sunday Times, попал Роман Абрамович. Он стал девятым в списке с состоянием в 11,221 миллиарда фунтов (14,58 миллиарда долларов). Если годом ранее бизнесмен был на 13-й строчке, то сейчас поднялся сразу на четыре пункта.
Кроме того, в рейтинг впервые включили основателя "Альфа-группы" Михаила Фридмана, Он замкнул десятку с 10,9 миллиарда фунтов (14,1 миллиарда долларов),
Как пишет The Sunday Times, на первом месте в нынешнем рейтинге оказались индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя с состоянием в 22 миллиарда фунтов (28,5 миллиарда долларов). При этом Джим Рэтклифф, возглавлявший список в прошлом году, переместился на третью строчку с 18,15 миллиарда фунтов (23,58 миллиарда долларов).
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