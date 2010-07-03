Forbes составил рейтинг самых богатых российских бизнесменов

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Совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон – самый богатый бизнесмен России по версии журнала Forbes. Состояние Михельсона оценивается в 24 миллиарда долларов.

На втором месте находится председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. По версии издания, его состояние оценивается в 21 миллиард долларов. На третьем месте оказался президент "Лукойла" Вагит Алекперов (20,7 миллиарда долларов).

На четвертом и пятом местах находятся основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов и член совета директоров "Новатэка" Геннадий Тимченко.

По данным издания, суммарное состояние 200 самых богатых граждан РФ составило 496 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что в России появились два новых миллиардера с совокупным состоянием 2,8 миллиарда долларов.

Согласно Bloomberg Billionaires Index (BBI), братья-основатели компании-разработчика компьютерных игр Playrix Holding Ltd. Игорь и Дмитрий Бухманы владеют состоянием по 1,4 миллиарда долларов каждый.

Годовую выручку компании Бухманов оценивают в 1,2 миллиарда долларов. Playrix Holding входит в десятку наиболее крупных разработчиков игр для iOS и Google Play с аудиторией в 30 миллионов человек. Самыми известными играми компании являются Fishdom и Gardenscapes.