Forbes назвал 10 российских миллиардеров с наибольшими доходами

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Forbes составил рейтинг из 10 российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности более 11 миллиардов долларов.

На первом месте – основатель "Магнита" Сергей Галицкий. Второй в списке миллиардеров с наибольшими доходам – президент и владелец группы "Онэксим" Михаил Прохоров. Третье место, как и годом ранее, занял глава НЛМК Владимир Лисин.

Отмечается, что из прошлогоднего рейтинга в нынешний список попали также Алексей Мордашов, Алишер Усманов, Вагит Алекперов и Сулейман Керимов. В этом году в рейтинг также вошли глава "Норникеля" Владимир Потанин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг и основной акционер Evraz Роман Абрамович.

При составлении рейтинга оценивались реальные деньги, которые миллиардеры получили за продажу активов или в виде дивидендов. Налоги, расходы на обслуживание кредитов и различные комиссии при этом не учитывались.

Ранее Forbes сообщал, что в тройку лидеров городов мира, в которых проживает больше всего миллиардеров, стабильно входит Москва. По данным на 2019 год, в российской столице проживает 71 миллиардер.

Первое место в рейтинге городов по числу миллиардеров занял Нью-Йорк. В нем живет 84 миллиардера, и их общее состояние оценивается в 469,7 миллиарда долларов, превышая ВВП, например, Австрии.

Нью-Йорк продолжает быть мировым лидером по числу миллиардеров с тех пор, как в 2015 году опередил Москву. С 2016 года столица России занимает третье место в этом списке. В 2014 году в Москве проживало 85 миллиардеров – на 14 больше, чем сегодня.