Хозяйке на заметку: в каких городах живет много миллиардеров

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В тройку лидеров городов мира, в которых проживает больше всего миллиардеров, стабильно входит Москва. Журнал Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров. По данным на 2019 год, в российской столице проживает 71 миллиардер.

Первое место в рейтинге городов по числу миллиардеров занял Нью-Йорк. В нем живет 84 миллиардера, и их общее состояние в оценивается 469,7 миллиарда долларов, превышая ВВП, например, Австрии.

Нью-Йорк продолжает быть мировым лидером по числу миллиардеров с тех пор, как в 2015 году опередил Москву по количеству проживающих там миллиардеров. С 2016 года столица России занимает третье место в этом списке. В 2014 году в Москве проживало 85 миллиардеров – на 14 больше, чем сегодня.

Всего в список самых богатых людей мира 2019 года по версии журнала вошли 2153 человека. Совокупное состояние миллиардеров, проживающих в этом относительно небольшом списке городов, составляет 2,3 триллиона долларов. Журнал отмечает, что во всем мире только 7 стран могут похвастаться ВВП, который превышает эту сумму.

Ранее сообщалось, что совладелец "Новатэк" Леонид Михельсон возглавил рейтинг самых богатых россиян.