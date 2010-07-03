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16:29

Назван новый лидер списка богатейших россиян по версии Forbes

общество

16:29

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон – самый богатый гражданин России по версии журнала Forbes за 2019 год. Всего в первую сотню списка миллиардеров вошли восемь россиян.

Михельсон занял 32-е место в списке миллиардеров, поднявшись с 64-го места. Его состояние достигло 24 миллиардов долларов, увеличившись на шесть миллиардов.

На втором месте расположился лидер прошлогоднего рейтинга – основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Его капитал увеличился на 2,2 миллиарда долларов, до 21,3 миллиарда.

Состояние главы "Лукойла" Вагита Алекперова, замыкающего тройку, оценивается в 20,7 миллиарда долларов. Для сравнения – в прошлом году, у него было 16,4 миллиарда.

В топ-5 богатейших людей РФ также вошли Алексей Мордашов (20,5 миллиарда) и Геннадий Тимченко (20,1 миллиарда).

За ними в рейтинге идут Владимир Потанин (18,1 миллиарда), Михаил Фридман (15 миллиардов), Андрей Мельниченко (13,8 миллиарда), Алишер Усманов (12,6 миллиарда) и Роман Абрамович (12,4 миллиарда).

Ранее Forbes назвал самую богатую женщину мира. Ей стала внучка основателя компании L'Oreal Франсуаза Беттанкур-Майерс. По оценке журнала, ее состояние превысило 49 миллиардов долларов.

общество

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