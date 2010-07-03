Названа самая богатая женщина мира

Фото: AP/TASS/Francois Mori

Внучка основателя компании L'Oreal Франсуаза Беттанкур-Майерс признана самой богатой женщиной мира по версии Forbes. По оценке журнала, ее состояние превысило 49 миллиардов долларов.

Семье Беттанкур-Майерс принадлежит 33% акций косметического гиганта. В списке богатейших людей мира она расположилась на 14-м месте.

За минувший год состояние Француазы Беттанкур-Майерс выросло на 7,1 миллиарда долларов – на 17%.

Ранее самой богатой женщиной мира журнал называл мать Франсуазы и дочку основателя компании L’Oréal Эжена Шюллера – Лилиан Беттанкур.