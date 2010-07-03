В России появились два новых миллиардера

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Два новых миллиардера с совокупным состоянием 2,8 миллиарда долларов появились в России, сообщает агентство Bloomberg.

Согласно Bloomberg Billionaires Index (BBI), братья-основатели компании-разработчика компьютерных игр Playrix Holding Ltd. Игорь и Дмитрий Бухманы владеют состоянием по 1,4 миллиарда долларов каждый. Как отмечает Bloomberg, годовую выручку компании Бухманов оценивают в 1,2 миллиарда долларов. Playrix Holding входит в десятку наиболее крупных разработчиков игр для iOS и Google Play с аудиторией в 30 миллионов человек. Самыми известными играми компании являются Fishdom и Gardenscapes.

По данным агентства, в 2001 году Игорь и Дмитрий Бухманы занялись разработкой компьютерных игр. На первой игре они заработали 100 долларов, однако три года спустя их месячная выручка выросла до десяти тысяч долларов. Впоследствии братья зарегистрировали компанию Playrix.

Ранее Forbes назвал нового лидера в рейтинге богатейших россиян за 2019 год. Им стал совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. В топ-100 мирового рейтинга миллиардеров вошли восемь россиян. Михельсон занял в нем 32-е место, поднявшись более чем на 30 пунктов. Его состояние за год выросло до 24 миллиардов долларов, пишет Forbes.