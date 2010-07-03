Forbes назвал самые экстравагантные траты российских миллиардеров

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Журнал Forbes составил список самых дорогих и экстравагантных покупок российских миллиардеров.

В частности, по данным издания, Владимир Лисин приобрел замок XVII века на севере Шотландии, а Дмитрий Рыболовлев преподнес в подарок дочери два острова в Ионическом море. В рейтинг Forbes также попал глава "Реновы" Виктор Вексельберг. Он стал обладателем крупнейшей в мире коллекции ювелирных работ Фаберже, которая включает 200 предметов. Еще один известный миллиардер Роман Абрамович два года назад приобрел четыре исторических особняка в Нью-Йорке.

Владелец холдинга Finstar Олег Бойко также не остался без внимания журнала, так как потратил крупную сумму на съемки сиквела "Город грехов 2". Он стал самым крупным частным инвестором киноленты в истории, отмечает Forbes. Картина, роли в которой исполнили Брюс Уиллис, Микки Рурк и Джессика Альба, вышла на экраны в 2014 году. В прокате фильм собрал менее 40 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов.

Ранее Forbes составил рейтинг самых богатых российских бизнесменов. Первое место в списке занял совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в 24 миллиарда долларов. Вторая строчка досталась председателю совета директоров НЛМК Владимиру Лисину, у которго – 21 миллиард долларов. На третьем месте оказался президент "Лукойла" Вагит Алекперов, состояние которого, по данным Forbes, достигает 20,7 миллиарда долларов.