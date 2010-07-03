Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей

29-летняя певица и актриса Тейлор Свифт возглавила рейтинг ста самых высокооплачиваемых знаменитостей, составленный Forbes.
С 1 июня прошлого года ее доход за вычетом налогов составил 185 миллиона долларов. Большую часть заработка Свифт принес тур Reputation, который, по версии журнала, стал самым кассовым в истории США.
На втором месте оказалась участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" 21-летняя Кайли Дженнер. Ее годовой заработок составил 170 миллиона долларов. На третьем месте – рэпер Канье Уэст, заработавший 150 миллионов долларов.
В топ-10 также вошли футболист Лионель Месси (127 миллиона долларов), певец Эд Ширан (110), футболисты Криштиану Роналду (109) и Неймар (105), группа The Eagles (100), психолог и телеведущий Фил Макгроу (95) и боксер Сауль Альварес (94).
Ранее Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых состоятельных российских чиновников и депутатов. Лидером рейтинга стал депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов с доходом в 9,97 миллиарда рублей.
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