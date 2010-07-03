Составлен рейтинг самых богатых чиновников России

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых состоятельных российских чиновников и депутатов.

Как пояснило издание, за основу при составлении списка взяли совокупный семейный доход, который задекларировали госслужащие и парламентарии, а также их супруги и несовершеннолетние дети. Лидером рейтинга стал депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, который также является основателем группы компаний "Владимирский стандарт". В прошлом году его доход составил порядка 9,97 миллиарда рублей.

За ним следует вице-председатель законодательного собрания Челябинской области, совладелец компании "Южуралзолото" Константин Струков. Его состояние оценивают в 1,9 миллиарда долларов, а за 2018 год депутат задекларировал доход, равный 4,46 миллиарда рублей.

В топ-3, по версии Forbes, также попал депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев. Он известен как хозяин местной кондитерской фабрики "Славянка". В 2018 году семья Гусева получила доход 2,84 миллиарда рублей.

В первую пятерку Forbes также включили сенатора, совладельца предприятий "Океанрыбфлота" Валерия Пономарева. Он задекларировал доход в размере 2,37 миллиарда рублей. Замыкает топ-5 депутат Госдумы, основатель ABI Group Григорий Аникеев с доходом в 2,36 миллиарда рублей.

Ранее Forbes назвал 20 самых богатых российских наследников. В списке – 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее 2,3 миллиарда долларов. Первую строчку с 21,8 миллиарда долларов четвертый год подряд занимает сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.