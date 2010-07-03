Головин и Монеточка попали в список перспективных молодых россиян Forbes

Российский Forbes впервые составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет.
В рейтинг, получивший название "30 до 30", вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин и певица Монеточка.
Всего в него попали представители 10 категорий: "Предприниматели", "Финансы и инвестиции", "Управление", "Спорт и киберспорт", "Наука и технологии", "Искусство", "Музыка и кино", "Социальные практики", "Мода и дизайн", "Новые медиа".
Из 100 номинантов жюри, редакция и читатели с помощью голосования выбрали топ-30. При формировании списка победителей, кроме возраста, учитывались такие критерии, как признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность.
Головин и Монеточка попали в рейтинг самых перспективных россиян по версии Forbes
Ранее Forbes назвал нового лидера в рейтинге богатейших россиян за 2019 год. Им стал совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. В топ-100 мирового рейтинга миллиардеров вошли восемь россиян. Михельсон занял в нем 32-е место, поднявшись более чем на 30 пунктов. Его состояние за год выросло до 24 миллиардов долларов, пишет Forbes.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.