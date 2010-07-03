Головин и Монеточка попали в список перспективных молодых россиян Forbes

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Российский Forbes впервые составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет.

В рейтинг, получивший название "30 до 30", вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин и певица Монеточка.

Всего в него попали представители 10 категорий: "Предприниматели", "Финансы и инвестиции", "Управление", "Спорт и киберспорт", "Наука и технологии", "Искусство", "Музыка и кино", "Социальные практики", "Мода и дизайн", "Новые медиа".

Из 100 номинантов жюри, редакция и читатели с помощью голосования выбрали топ-30. При формировании списка победителей, кроме возраста, учитывались такие критерии, как признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность.



Головин и Монеточка попали в рейтинг самых перспективных россиян по версии Forbes

Ранее Forbes назвал нового лидера в рейтинге богатейших россиян за 2019 год. Им стал совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. В топ-100 мирового рейтинга миллиардеров вошли восемь россиян. Михельсон занял в нем 32-е место, поднявшись более чем на 30 пунктов. Его состояние за год выросло до 24 миллиардов долларов, пишет Forbes.