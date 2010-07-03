Forbes назвал 20 самых богатых российских наследников

Forbes представил рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
В списке – 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее 2,3 миллиарда долларов. Чтобы составить рейтинг, Forbes берет состояние миллиардера и делит его на всех признанных детей. Первую строчку с 21,8 миллиарда долларов четвертый год подряд занимает сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф. На втором месте оказались дети основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона, а на третьем – дети владельца НЛМК Владимира Лисина.
"У совладельца LetterOne и "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева родились дочки-двойняшки Марго и Тая. Теперь у него трое детей и более низкое место в рейтинге", – пишет Forbes, пояснив, что в этом году 7,6 миллиарда долларов Кузьмичева делятся уже на троих.
Как отмечает издание, по сравнению с прошлогодним нынешний состав участников рейтинга изменился, но несильно. В частности, место сына основателя IPG Photonics Валентина Гапонцева Дениса в списке занял сын основного владельца ТМК и группы "Синара" Дмитрия Пумпянского Александр.
По данным Forbes за апрель 2019 года, в России насчитывалось 103 миллиардера. Их совокупное состояние равнялось 440 миллиардам долларов.
Ранее экономисты назвали имя самого богатого человека в истории западной цивилизации. Им стал американский нефтяной магнат Джон Рокфеллер, который нажил состояние, равное 1,6% ВВП США. Таким образом, в современных реалиях Джон Рокфеллер был бы втрое богаче Джеффа Безоса, отмечают эксперты.
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