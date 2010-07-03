Стало известно имя самого богатого человека в истории

Самым богатым человеком в истории западной цивилизации является нефтяной магнат Джон Рокфеллер. К такому выводу пришел американский экономист Сэмюэль Уильямсон, сообщает Bloomberg.
На стыке XIX и XX веков предприниматель нажил состояние в полтора миллиарда долларов, что в наше время это равноценно 26 миллиардам долларов. На момент смерти магната его состояние составляло 1,6% от ВВП США.
На сегодняшний день при сохранении тех же пропорций Джон Рокфеллер был бы в три раза богаче миллиардера Джеффа Безоса, состояние которого оценивается в 117 миллиардов долларов.
Другие лидеры списка Forbes разных лет также не обогнали бы ведущих предпринимателей прошлого.
Методика Уильямсона позволяет оценить богатство людей в Средние века и даже в эпоху Античности.
Ранее стало известно, что в десятку богатейших людей Соединенного Королевства вошли трое россиян. Восьмую строчку в списке занял российский бизнесмен Алишер Усманов. Его состояние оценили в 11,339 миллиарда фунтов стерлингов (14,73 миллиарда долларов). Отмечается, что предприниматель находился на том же месте в рейтинге и в прошлом году.
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