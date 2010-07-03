Тройка лидеров в рейтинге миллиардеров изменилась впервые за 7 лет

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В рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index впервые за семь лет произошли изменения.

Лидерство удерживает глава Amazon Джефф Безос (его состояние оценивается в 125 миллиардов долларов). Основатель Microsoft Билл Гейтс оказался на третьей строчке, уступив второе место главе корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy Бернару Арно. Состояние американца составляет 107 миллиардов долларов, а француза – 108 миллиардов долларов.

Арно оказался в ТОП-3 рейтинга в марте этого года. За последние пять лет он увеличил свое состояние на 32,6 миллиарда долларов, в том числе за последний год – на 14,5 миллиарда долларов. Основной причиной столь резкого роста эксперты называют значительное повышение стоимости акций LVMH и Christian Dior.

На четвертой и пятой строчке рейтинга оказались глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт и основатель холдинга Inditex Амансио Ортега.

Ранее сообщалось, что самым богатым человеком в истории западной цивилизации является нефтяной магнат Джон Рокфеллер. На стыке XIX и XX веков предприниматель нажил состояние в полтора миллиарда долларов, что в наше время равноценно 26 миллиардам долларов. На момент смерти магната его состояние составляло 1,6 процента от ВВП США. На сегодняшний день при сохранении тех же пропорций Джон Рокфеллер был бы в три раза богаче миллиардера Джеффа Безоса.

