Forbes представил рейтинг самых богатых российских Instagram-блогеров

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Журнал Forbes впервые представил рейтинг самых богатых блогеров из российского Instagram.

Первую строчку заняла Ксения Собчак. Ее доход от рекламы оценивается в 1,6 миллиона долларов. В своем аккаунте телеведущая размещает по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день.

У Собчак заключены рекламные контракты с несколькими брендами, которые она регулярно отмечает в публикациях.

Второе место – у телеведущей Регины Тодоренко с доходом в 860 тысяч долларов. Она сотрудничает с косметическими брендами, производителями одежды и товаров для детей.

Тройку лидеров замыкает Ольга Бузова с теми же 860 тысячами долларов. Она является лицом нескольких крупных компаний. Суммы контрактов могут варьироваться от 200 до 500 тысяч долларов.

Среди 15 Instagram-звезд из рейтинга всего двое мужчин – автоблогер Алан Енилеев (850 тысяч долларов, 4-е место) и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (570 тысяч долларов, 7-е место).

В список также вошли певицы Полина Гагарина и Елена Темникова, актриса Анна Хилькевич, продюсер Яна Рудковская, блогер Ида Галич и другие.

Ранее Forbes представил рейтинг самых богатых женщин России 2019 года. Лидером списка оказалась глава компании Inteco Management 56-летняя Елена Батурина. Ее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.