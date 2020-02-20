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Общество

09:36

Названа богатейшая россиянка по версии Forbes

экономика финансы общество

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Самой богатой россиянкой по версии Forbes стала основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Как объяснили аналитики, на 20 февраля 2020 года состояние предпринимательницы оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Прирост за год составил примерно 400 миллионов долларов.

Специалисты связывают рост состояния Бакальчук со значительно выросшим оборотом ее главного актива, магазина Wildberries. В 2019 году темп роста составил 88 процентов, что в численном выражении равно 223,5 миллиарда рублей. При этом компании удалось выполнить 164 миллиона заказов, а ассортимент вырос почти вдвое – с 1,8 до 3,6 миллиона наименований.

В списке самых богатых женщин России Татьяна Бакальчук обогнала прежде бессменного лидера Елену Батурину. Состояние последней за год не изменилось и составляет 1,2 миллиарда долларов.

В декабре 2019 года основательницу Wildberries включили в список самых заметных людей, пополнивших список миллиардеров. Издание Forbes отметило ее заслуги в области интернет-торговли.

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