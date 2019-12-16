Forbes внес россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

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Forbes включил основательницу российского онлайн-ретейлера Wildberries Татьяну Бакальчук в список самых заметных людей, пополнивших список миллиардеров в этом году.

В феврале она стала второй в России женщиной – долларовым миллиардером по версии журнала. По подсчетам издания, стоимость бизнеса Бакальчук достигла 1,2 миллиарда долларов. Forbes отметил ее заслуги в области электронной торговли.

С 2004 года, когда Бакальчук создала интернет-магазин Wildberries, она сумела привлечь клиентов не только из России, но и Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

Ранее Forbes представил рейтинг самых богатых женщин России 2019 года. Лидером списка оказалась глава компании Inteco Management 56-летняя Елена Батурина. Ее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.