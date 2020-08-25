Ротенберги возглавили рейтинг самых богатых семей РФ

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Журнал Forbes обновил рейтинг 10 богатейших семей РФ. На первой строчке в 2020 году оказались Ротенберги с состоянием 5,45 миллиарда долларов.

За год эта семья разбогатела на 270 миллионов долларов, в основном за счет продажи "Газпрому" компании "Стройгазмонтаж". Однако по сравнению с 2014 годом, когда они первый и единственный раз возглавляли рейтинг, общее состояние уменьшилось на 100 миллионов долларов.

Совокупное состояние десяти богатейших семей увеличилось на 1,5 миллиарда долларов, до 26,8 миллиарда. Прежде всего за счет появления в списке семьи Гурьевых, владельцев "Фосагро", разместившихся на втором месте с состоянием в 5,1 миллиарда долларов.

Семья Гуцериевых (группа "Сафмар"), пять лет подряд возглавлявшая рейтинг, переместилась на третью строчку. На фоне пандемии коронавируса их состояние уменьшилось до 3,2 миллиарда долларов. В частности, обесценились проекты семьи в недвижимости и упали котировки входящей в группу "Русснефти".

Далее в списке следуют Шаймиевы (доли группы ТАИФ) с 2,85 миллиарда долларов, Евтушенковы (АФК "Система", 2,3), Бажаевы (группа "Альянс", 1,9), Рахимкуловы (Kafijat, 1,8), Саркисовы (группа РЕСО, 1,7), Линников ("Мираторг", 1,35), Михайловы (группа "Черкизово", 1,1).

По версии Forbes, самым богатым из представителей отечественного шоу-бизнеса является певец Сергей Шнуров. Его доход оценен в 8,8 миллиона долларов. На втором месте Егор Крид (6,9 млн долларов), на третьем Дима Билан (6,8).