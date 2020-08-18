Илон Маск стал четвертым в списке миллиардеров Bloomberg

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Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска достигло 84,8 миллиарда долларов. Такой показатель поднял предпринимателя на четвертую строчку списка самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Согласно данным агентства, состояние Маска за год увеличилось на 57,2 миллиарда долларов, в то время как акции компании Tesla – на 339 процентов.

На пятую строчку Илон Маск сместил гендиректора группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно.

Среди тройки лидеров изменений не произошло: на первом месте расположился Amazon Джефф Безос с состоянием в 188 миллиардов долларов. На втором – глава Microsoft Билл Гейтс (121 миллиард долларов) и на третьем – основатель Facebook Марк Цукерберг (99 миллиардов долларов).

В списке агентства находится 500 миллиардеров, среди которых 24 россиянина.

Ранее, по версии Forbes, Илон Маск вошел в пятерку самых богатых людей планеты. Тогда его состояние достигло 74,2 миллиарда долларов.